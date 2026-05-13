Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Roblox ya no es solo un juego: está transformando las aulas en laboratorios creativos donde los alumnos aprenden jugando, diseñando mundos y experimentando bajo sus propias reglas.
Roblox ya no es solo un juego: está transformando las aulas en laboratorios creativos donde los alumnos aprenden jugando, diseñando mundos y experimentando bajo sus propias reglas.
Por Milenka Duarte

Antes para aprender bastaba con leer un libro y escuchar la clase, por lo que la práctica solía quedar en un segundo plano. Hoy, la tecnología ha transformando esa dinámica por completo, gracias a que plataformas como Roblox —donde los usuarios pueden crear y explorar mundos virtuales —, han dejado de ser simples juegos para consolidarse como recursos pedagógicos integrados en la rutina escolar, facilitando así nuevas formas de aprender y experimentar.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.