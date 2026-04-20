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Resumen

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El aceite de cannabis tiene un amplio espectro de aplicabilidad, ya que se utiliza en diferentes enfermedades como coadyuvante del tratamiento base en mascotas de cualquier edad.
El aceite de cannabis tiene un amplio espectro de aplicabilidad, ya que se utiliza en diferentes enfermedades como coadyuvante del tratamiento base en mascotas de cualquier edad.
/ Capuski
Por Milenka Duarte

Cuando uno convive con una mascota, aprende a notar cada cambio en su comportamiento, por más pequeño que sea. Sin embargo, no siempre es fácil distinguir cuándo esas variaciones forman parte del envejecimiento normal o cuándo hay algo más detrás, como dolor, inflamación o incluso ansiedad.

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