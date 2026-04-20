Cuando uno convive con una mascota, aprende a notar cada cambio en su comportamiento, por más pequeño que sea. Sin embargo, no siempre es fácil distinguir cuándo esas variaciones forman parte del envejecimiento normal o cuándo hay algo más detrás, como dolor, inflamación o incluso ansiedad.

Eso fue lo que ocurrió con Nala, una perrita de 7 años que, hasta hace poco, disfrutaba de largos paseos. Con el tiempo, sus tutores empezaron a observar que dudaba antes de levantarse o que simplemente no quería salir. Por eso, tras una serie de exámenes, el diagnóstico fue claro: una enfermedad osteoarticular.

Ante esta situación y bajo la supervisión de un médico veterinario, optaron por incorporar cannabis medicinal como parte de su tratamiento. Aunque para muchos, esto sigue siendo un tema que genera dudas e incluso rechazo, esta alternativa natural está ganando cada vez más atención por su posible impacto en el bienestar de las mascotas.

“Más que la edad, lo importante es observar los síntomas”, explicó Cecilia Padilla, médica veterinaria especializada en dermatología veterinaria y medicina felina, y directora médica de la Veterinaria PetyLab a Somos. “El cannabis tiene un amplio espectro de uso, por lo que puede incorporarse, por ejemplo, en enfermedades crónicas dolorosas, como los problemas osteoarticulares, epilepsia, problemas neurológicos, enfermedades oncológicas, así como también en trastornos emocionales o alteraciones del sueño”.

Y es que como aclaró la doctora Marisol León, docente de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Científica del Sur, su uso no busca reemplazar tratamientos convencionales. “El objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente. Se trata de un complemento que pueda ayudar a controlar el malestar, especialmente en animales longevos, donde muchas veces aliviar los síntomas ya representa un cambio significativo en su día a día”.

La solución que está generando interés

En el imaginario de muchos tutores, el cannabis sigue cargando con una reputación ambigua. Parte de esta confusión proviene de no diferenciar correctamente sus componentes. Como recalcó la doctora Padilla, dentro de la planta existen dos fracciones principales: el THC, que es el responsable de los efectos psicoactivos —aquellos asociados a la alteración de la percepción y potencial toxicidad —, y el CBD, que es la parte medicinal y, cuyos efectos generan respuestas favorables frente a diversas afecciones.

“No se trata solo de identificar estos compuestos, sino de entender cómo se formula. La seguridad del producto depende de factores como la concentración, la calidad del aceite e incluso la trazabilidad de su elaboración”. En este sentido, mencionó que existen laboratorios especializados que han perfeccionado los procesos para obtener CBD más puro y, por lo tanto, más eficaz y seguro.

El CBD puede ayudar a aliviar el dolor y la inflamación, aunque no sustituye a los analgésicos tradicionales. Su acción se basa en la regulación del sistema endocannabinoide, lo que permite modular el dolor sin producir efectos psicoactivos.

Esta mirada se complementa con lo señalado por la experta de la Universidad Científica del Sur, quien matizó que, si bien el THC es la parte psicoactiva, en los productos terapéuticos su presencia es mínima y cuidadosamente controlada. Más aún, León destacó el concepto de “espectro completo”, precisando que un aceite de cannabis puede ser más efectivo cuando no solo contiene CBD, sino también pequeñas cantidades de otros compuestos naturales como terpenos y flavonoides, que actúan en conjunto potenciando sus beneficios. Por ello, el temor de que el cannabis “drogue” a una mascota pierde fundamento cuando su uso es adecuado.

Así actúa el cannabis en tu mascota

Cuando se habla del uso de CBD en mascotas, especialmente en casos de osteoartritis o dolores articulares, es importante entender que no funciona como un analgésico tradicional. Tal como indicó Cecilia Padilla, los antiinflamatorios no esteroides suelen ser la primera línea de tratamiento porque actúan directamente sobre la cadena de la inflamación y el dolor. El CBD, en cambio, sigue una ruta distinta: no compite con estos fármacos ni actúa en el mismo punto, sino que modula el sistema endocannabinoide, un sistema presente tanto en seres humanos como en animales vertebrados.

“Si bien este sistema se activa con el consumo de la marihuana, el uso de formulaciones específicas de CBD permite estimularlo de forma controlada. Gracias a esto, es posible obtener beneficios analgésicos y antiinflamatorios sin los efectos psicoactivos asociados al THC”.

Sin embargo, su impacto no se limita al dolor físico, ya que también puede influir en el manejo del estrés, la ansiedad y otros trastornos emocionales. De acuerdo con la doctora León, los cannabinoides interactúan con los receptores CB1 en el cerebro y modulan neurotransmisores claves, lo que tiene un efecto directo en las emociones.

Además, este mismo mecanismo abre la puerta a otros beneficios. En animales mayores, por ejemplo, el CBD podría tener un rol en la disfunción cognitiva, comúnmente conocida como demencia senil. Como resaltó la médica veterinaria, su efecto neuroprotector podría ayudar a retrasar el avance de los signos asociados a este deterioro del sistema nervioso.

Sin embargo, más allá del gran interés que despierta esta alternativa, la investigación científica aún está en desarrollo. Según María Lourdes Velarde, decana de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UCSUR, si bien existen estudios — principalmente en perros — que demuestran resultados prometedores en el tratamiento del dolor y la ansiedad, la evidencia sigue siendo limitada, razón por la cual, en muchos casos, el uso de CBD en mascotas permanece en una etapa exploratoria.

¿Qué cambios puedes observar en tu mascota?

En la rutina diaria, los cambios en una mascota suelen percibirse de forma progresiva, pero significativa. Como aseguró la doctora Padilla, uno de los primeros signos es una mejora general en el ánimo: el animal se muestra más activo, recupera el apetito y logra regular mejor sus ciclos de sueño.

Sin embargo, no se trata de un “rejuvenecimiento”, sino de una recuperación del bienestar. En muchos casos, el punto de inflexión está en el manejo del dolor crónico, por lo que cuando este disminuye, se refleja directamente en una mayor movilidad, disposición al juego y una actitud más estable.

“Estos avances dependen de un uso responsable del tratamiento. Las dosis no son estáticas, sino que deben ajustarse periódicamente —incluso mes a mes— según la evolución del paciente. Esto implica un seguimiento constante y controles veterinarios que permitan abordar correctamente la patología de base, evitando la idea errónea de que una dosis inicial se mantiene igual durante toda la vida de la mascota”, sostuvo la directora médica de la Veterinaria PetyLab.

La presentación más común es el aceite, aunque también existen snacks con cannabis. El aceite suele considerarse la opción más eficaz, ya que permite una dosificación más precisa y un ajuste más seguro de la cantidad.

Por su parte, León precisó que los efectos del tratamiento pueden manifestarse en distintos tiempos, dependiendo del objetivo. En formulaciones orientadas a modular el comportamiento, como en casos de ansiedad, algunos cambios pueden observarse incluso a los 30 minutos de la administración. No obstante, en términos generales, las primeras mejoras sostenidas comienzan a percibirse durante la primera semana.

Aún así, la especialista enfatizó que, al tratarse de un nutracéutico, el efecto más consistente y duradero se alcanza con el uso continuo y con una dosis ajustada a cada paciente.

¿Cómo usarlo sin riesgos?

Dosificación

El proceso correcto no consiste en aplicar una dosis estándar, sino en realizar una titulación, es decir, un ajuste progresivo y personalizado. Aunque algunas referencias sugieren empezar entre 0.5 y 1 mg por kilo de peso, esta cifra es solo orientativa. Como subrayó Cecilia Padilla, el médico veterinario —de preferencia, especializado en medicina integrativa o alternativa— es quien debe ajustar la dosis según la enfermedad, la respuesta del animal y sus características individuales.

“En perros existe más evidencia científica para guiar este proceso, pero en gatos la situación es distinta: no hay suficientes estudios concluyentes. Por esto, en felinos la dosificación depende aún más de la respuesta individual, lo que hace indispensable el seguimiento profesional”.

Formas de administración

Aunque el cannabis medicinal se ofrece en diversas presentaciones, el aceite es el formato predilecto. La experta en medicina felina advirtió que, para evitar alteraciones en la dosis y garantizar su eficacia, el producto no debe diluirse en agua o comida, sino suministrarse vía oral de manera directa.

Producto seguro y legal

Elegir un buen producto es tan importante como la dosis. Un cannabis medicinal adecuado debe ser:

Puro y con concentración claramente indicada.

Elaborado por un laboratorio confiable.

De grado médico o medicinal.

Con registro sanitario vigente.

La etiqueta debe especificar la cantidad exacta de CBD y contar con trazabilidad: es decir, una información clara sobre su origen y fabricación. Los productos que solo dicen “contiene cannabis” sin detallar la concentración o el respaldo sanitario no ofrecen garantías.

Además, estos productos deben adquirirse con receta médica. Como destacó la doctora Padilla, aunque algunos sean de uso humano, pueden utilizarse en mascotas siempre que un veterinario ajuste la dosis según el peso y la condición del animal.

Debe administrarse con precaución en animales con enfermedades hepáticas o cardíacas, en aquellos que reciben múltiples medicamentos o en pacientes especialmente sensibles. En cualquier caso, es fundamental realizar un monitoreo constante de la mascota.

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El uso de cannabis medicinal en mascotas está creciendo, pero no es algo que deba tomarse a la ligera. Antes de empezar con cualquier tratamiento, es clave entender qué observar, cuándo preocuparse y en qué casos es mejor evitarlo por completo.

Según la especialista Marisol León, es común notar somnolencia o mayor tranquilidad en la mascota durante los primeros días. Este efecto es temporal y tiende a normalizarse conforme el organismo se adapta, por lo que no es necesario suspender el tratamiento.

“En caso tu mascota presente vómitos, diarrea o incluso reacciones de miedo o ansiedad después de la administración, es importante actuar de inmediato. En este tipo de escenarios, el tratamiento debe suspenderse y se debe contactar al médico veterinario lo antes posible”, advirtió la médica veterinaria.

De igual manera, es importante tener en cuenta que, no en todos los casos su uso es recomendable. Hay situaciones en las que se debe actuar con especial cautela, como ocurre con las mascotas que presentan enfermedades hepáticas. Al metabolizarse en el hígado, un funcionamiento deficiente en este órgano puede hacer que sus efectos sean impredecibles: desde la acumulación del compuesto en el organismo hasta una menor eficiencia del tratamiento.

Algo similar ocurre en etapas como la gestación o la lactancia. Aunque no hay evidencia concluyente de que sea perjudicial, tampoco existen suficientes estudios que respalden su seguridad. En estos casos, el cannabis podría transferirse a las crías a través de la placenta o la leche, y sus efectos en los fetos o recién nacidos aún no están del todo claros.

Entonces, ¿es seguro usar cannabis en las mascotas?

La evidencia y la experiencia clínica coinciden en algo importante: el cannabis medicinal puede ser una herramienta segura para nuestras mascotas, siempre y cuando, se utilice de manera responsable y bajo supervisión profesional.

En el Perú, aunque su uso está claramente regulado en humanos, todavía no existe una normativa específica para la medicina veterinaria. Aun así, esto no significa que su uso esté fuera del marco legal. Según la Ley 31151, que regula el trabajo del médico veterinario, estos profesionales están facultados para prescribir medicamentos de uso humano en animales cuando lo consideran necesario.

Esto refuerza una idea clave: no se trata de automedicar, sino de confiar en el criterio clínico de un veterinario que evalúe cada caso de forma individual. Por eso, con la dosis adecuada, el seguimiento correcto y una indicación profesional, el cannabis puede convertirse en una alternativa terapéutica que mejore su bienestar y calidad de vida.