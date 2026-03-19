¿Conoces a alguien que, al buscar en Instagram, aparece con foto de perfil, tiene seguidores e incluso amigos en común, pero cuando entras a su cuenta algo no cuadra? No hay fotos recientes de viajes o cumpleaños, historias en restaurantes o fiestas, ni un solo rastro de su vida cotidiana convertida en contenido. El último post quizá fue hace años o tal vez nunca hubo uno, como si se tratara prácticamente de un fantasma digital.

En pleno 2026, cuando gran parte de nuestra vida parece desarrollarse frente a una pantalla, ese tipo de presencia silenciosa despierta cierta inquietud: ¿por qué alguien tendría redes sociales si no comparte nada?

Para la psicóloga Verónica Carrasco, esta reacción tiene mucho más que ver con las expectativas sociales que se han instalado en torno a la vida digital. “Hoy vivimos en un mundo donde, si tienes redes sociales, se espera que publiques algo de tu vida: fotos, opiniones o momentos personales. Entonces, cuando alguien tiene estas plataformas, pero no comparte contenido, muchas personas sienten curiosidad e incluso sospecha, porque se cree que “quien no muestra, necesariamente oculta algo”, explicó a Somos.

Sin embargo, lo que suele ocurrir es que estamos proyectando una presión cultural hacia la visibilidad, pues publicar se ha convertido en una forma de demostrar presencia social, identidad o participación en el mundo digital. Por eso, cuando alguien no sigue esa lógica, rompe una norma que se ha ido naturalizado.

Parte de esta expectativa también se alimenta de la idea —cada vez más extendida —que lo que aparece en redes es el verdadero reflejo de lo que ocurre en la vida de las personas. No obstante, Adam Borland, psicólogo de Cleveland Clinic, advirtió que estas plataformas suelen generar la sensación de que la actividad y la felicidad se miden por lo que se publica. Al ver constantemente fotos sobre eventos, viajes, celebraciones o logros, algunas personas comienzan a percibir que una experiencia solo adquiere relevancia cuando se vuelve visible en línea.

“Si no está en redes no pasó”. Esta es una frase que refleja hasta qué punto hemos asociado la exposición digital a la existencia social. Sin embargo, se trata de una construcción cultural reciente que interpreta la socialización virtual como un espejo de la vida real. Elegir no mostrarse puede ser, entonces, una forma de cuestionar esta lógica: una apuesta por priorizar la experiencia vivida por encima de una representación pública y recuperar esa intimidad que, para muchos, se ha ido perdiendo. Por eso, para quienes mantienen un perfil bajo, la vida social y personal no siempre necesita visibilizarse digitalmente para existir”, expresó Eder Bautista, psicólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM).

Hoy, no publicar en redes no pasa desapercibido. Más que una elección personal, puede percibirse como una ruptura con una norma social cada vez más instalada.

¿Por qué sentimos la necesidad de mostrarnos en redes?

Esta urgencia surge, en gran parte, de la naturaleza social del ser humano por pertenecer, ser reconocido y validado dentro de su entorno. En la actualidad, las redes sociales son el escenario principal donde esta necesidad se expresa y se hace visible. A través de publicaciones, fotografías o historias, las personas construyen una imagen de sí mismos en busca de reacciones — comentarios o “likes” —que funcionan como señales de aprobación.

“Cuando una persona publica contenido y recibe “likes” o visualizaciones, se produce una liberación de dopamina, un neurotransmisor asociado al placer y al bienestar. Esta respuesta genera una sensación gratificante que motiva a repetir la conducta, creando una especie de ciclo en el que cada interacción positiva refuerza el deseo de seguir publicando. Con el tiempo, esta dinámica puede generar una dependencia hacia la validación digital”, aseguró la psicóloga Lizbeth Cueva.

Por el contrario, quienes no participan de este circuito suelen construir su autoestima en espacios privados y su identidad no fluctúa según la retroalimentación virtual ni experimentan esa urgencia dopaminérgica. En su lugar, obtienen satisfacción de actividades cotidianas y, en algunos casos, adoptan prácticas como el lurking, es decir, observan el contenido de otros usuarios sin participar activamente en la exposición de su propia vida.

Además, las redes sociales funcionan, con frecuencia, como vitrinas de versiones idealizadas, lo que genera una presión constante por destacar y fomenta la comparación. En este contexto, el silencio digital puede convertirse en una forma de autocuidado emocional. Para muchos, mantenerse al margen de la exposición constante permite proteger su privacidad, preservar su estabilidad emocional y evitar la vulnerabilidad de ser juzgados o criticados públicamente.

En esta misma línea, Iván La Rosa, docente de la carrera de Psicología de la Universidad Científica del Sur, añadió que quienes no se rinden ante la idea de “mostrarse para existir” suelen tener un locus de control interno más desarrollado. “Básicamente, evalúan su valor personal a partir de sus propios criterios y no tanto de la aprobación externa. Al basar su autoestima en parámetros internos, disminuye la necesidad de compartir logros o experiencias con el objetivo de obtener reconocimiento social. Desde esta perspectiva, el silencio digital no necesariamente refleja aislamiento, sino más bien una forma de autonomía psicológica”, sostuvo el experto.

¿Por qué no publicar también es una decisión válida?

Lejos de interpretarse automáticamente como timidez o retraimiento, el silencio digital puede responder a reflexiones personales sobre los límites de la exposición pública y el control de la información personal.

Las redes sociales premian la exposición constante con validación inmediata. Salirse de esa dinámica no es casualidad, sino una decisión que no todos están dispuestos a tomar.

Según la psicóloga Alexandra Sáenz, de la Clínica Stella Maris, la clave está en la experiencia emocional que acompaña esta elección. Si una persona desea compartir contenido, pero se abstiene por miedo al juicio o a la crítica, es posible que exista inseguridad. En cambio, cuando no hay angustia ni deseo frustrado de mostrarse y la decisión responde a valores claros sobre la privacidad y los límites personales, por lo que se trata de una elección consciente y saludable.

Por otro lado, la permanencia de la huella digital también puede influir en esta decisión. Como precisó Bautista, muchas personas son cada vez más conscientes de que lo que publica en redes puede permanecer durante años y afectar su imagen futura. En este sentido, no publicar puede funcionar como una estrategia preventiva para cuidar la reputación y la identidad a largo plazo.

De igual manera, reducir la actividad en redes sociales puede ayudar a mantener el control sobre la propia narrativa. Al limitar lo que se comparte, se conserva la capacidad de decidir qué aspectos de la vida permanecen en privado y se reduce la exposición a críticas o interpretaciones externas.

Comprender que las redes sociales suelen mostrar versiones editadas o selectivas de la realidad también puede disminuir el deseo de participar activamente en ellas. “Muchas publicaciones responden a una representación construida de la vida cotidiana, por lo que muchos pueden optar por tomar distancia de esa dinámica. En este contexto, el no publicar puede incluso interpretarse como una forma de resistencia frente a la cultura de la “performance” constante y la competencia de apariencias que a menudo caracteriza a las redes sociales”, agregó el especialista de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

Contrario a lo que suele pensarse, esta decisión tampoco implica necesariamente una falta de vida social. Desde una perspectiva neuropsicológica, Verónica Carrasco subrayó que, esta actitud también puede relacionarse con la capacidad del cerebro para regular la exposición, evaluar las consecuencias de compartir información y establecer límites. Por eso, más que antisociales o retraídos, pueden ser individuos que filtran cuidadosamente qué experiencias consideran apropiadas para el espacio público y cuáles prefieren mantener en ámbitos privados o en círculos de confianza.

¿Qué beneficios emocionales tiene no publicar en redes sociales?

De acuerdo con los especialistas, mantener un perfil bajo en redes sociales puede traer diversos beneficios. Entre los principales destacan:

Mayor conexión con el presente: Permite vivir las experiencias con más atención, sin la necesidad de documentarlas o pensar en la reacción de los demás.

Permite vivir las experiencias con más atención, sin la necesidad de documentarlas o pensar en la reacción de los demás. Mejor regulación emocional: Las emociones se experimentan de forma más directa y menos condicionada por la validación externa.

Las emociones se experimentan de forma más directa y menos condicionada por la validación externa. Menor ansiedad social: Disminuye la preocupación por la aprobación- likes, comentarios o visualizaciones-, lo que puede generar mayor tranquilidad.

Disminuye la preocupación por la aprobación- likes, comentarios o visualizaciones-, lo que puede generar mayor tranquilidad. Mayor autenticidad personal: Las experiencias se viven de forma más genuina, sin ser filtradas o adaptadas para una audiencia.

Las experiencias se viven de forma más genuina, sin ser filtradas o adaptadas para una audiencia. Menos presión por mantener una imagen idealizada: Se reduce la exigencia de proyectar una vida perfecta, atractiva o acorde a tendencias.

Se reduce la exigencia de proyectar una vida perfecta, atractiva o acorde a tendencias. Mayor privacidad y protección emocional: Evitar compartir aspectos íntimos disminuye la exposición a críticas, juicios o comentarios agresivos.

Evitar compartir aspectos íntimos disminuye la exposición a críticas, juicios o comentarios agresivos. Sensación de libertad y alivio: Para muchas personas, no publicar resulta liberador al eliminar la carga de “tener que compartir” constantemente.

Para muchas personas, no publicar resulta liberador al eliminar la carga de “tener que compartir” constantemente. Fortalecimiento del autorespeto y los límites personales: Elegir no exponer la vida íntima puede reflejar una gestión más consciente de la identidad digital y mayor respeto por uno mismo.

Elegir no exponer la vida íntima puede reflejar una gestión más consciente de la identidad digital y mayor respeto por uno mismo. Relaciones más significativas: Se priorizan interacciones más cercanas y profundas, en lugar de la exposición masiva.

El silencio digital no implica ausencia ni desconexión: en muchos casos, es una forma de proteger la intimidad y evitar que la vida se reduzca a contenido.

¿Cuándo es autocuidado y cuándo evitación?

El bajo perfil digital no es un comportamiento homogéneo ni el reflejo de un único tipo de personalidad. Se trata, en cambio, de una conducta compleja cuya interpretación depende del contexto emocional, social y personal de cada individuo.

El psicólogo Ángel Caballero, del Centro Clínico SANNA Chacarilla recalcó no existe una relación directa entre personalidad y el uso de redes sociales. Si bien las personas extrovertidas o con rasgos histriónicos pueden tender a buscar mayor validación externa mediante la exposición digital, esto no implica que quienes mantienen un bajo perfil respondan a un patrón opuesto rígido. De hecho, en esta decisión influyen también factores como el entorno, los hábitos adquiridos y las propias motivaciones.

Sin embargo, sí puede haber ciertos rasgos en estas personas, como la introspección, la reserva, la valoración de la privacidad y una tendencia analítica que lleva a reflexionar sobre las consecuencias de lo que se comparte.

Bajo esta premisa, la clave para diferenciar entre protección emocional y evitación radica en el propósito de la conducta. El silencio digital es una elección saludable cuando surge desde la tranquilidad y la decisión consciente de resguardar la intimidad. En estos casos, no hay una desconexión social, sino una forma de establecer límites frente a la sobreexposición. Así, mantener un perfil bajo se convierte en un acto de madurez que permite cultivar relaciones más genuinas fuera de la pantalla.

En cambio, cuando la motivación principal es el miedo intenso al juicio o la inseguridad y si, además, se acompaña de aislamiento o dificultades para sostener vínculos en la vida cotidiana, podría interpretarse como una estrategia de evitación. Sin embargo, desde una mirada clínica, Bautista señaló que no basta con observar la ausencia de publicaciones; es fundamental evaluar el bienestar general de la persona y sus recursos de afrontamiento.

Entonces, ¿es raro no publicar?

En una cultura marcada por la sobreexposición constante, no compartirlo todo puede parecer extraño, pero también es una forma válida de habitar el mundo digital.

“El bajo perfil digital nos recuerda que establecer límites claros y resguardar la intimidad es, hoy más que nunca, una prioridad. En ese sentido, la decisión de no compartirlo todo puede convertirse en un acto de autenticidad y madurez. Este fenómeno, además, nos invita a una reflexión necesaria: ¿cuánto de lo que mostramos nace de un deseo real de conectar saludablemente y cuánto es fruto de la presión cultural o la necesidad de aprobación? Al final, el reto está en desarrollar la capacidad de discernir y ejercer esa libertad reflexiva para decidir cómo queremos interactuar en el mundo digital”, concluyó el psicólogo.