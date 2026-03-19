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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Imagen generada con IA/ Gemini)
(Imagen generada con IA/ Gemini)
Por Milenka Duarte

¿Conoces a alguien que, al buscar en Instagram, aparece con foto de perfil, tiene seguidores e incluso amigos en común, pero cuando entras a su cuenta algo no cuadra? No hay fotos recientes de viajes o cumpleaños, historias en restaurantes o fiestas, ni un solo rastro de su vida cotidiana convertida en contenido. El último post quizá fue hace años o tal vez nunca hubo uno, como si se tratara prácticamente de un fantasma digital.

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