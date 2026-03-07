Basta con abrir Instagram o TikTok para encontrarnos con la misma escena una y otra vez: mujeres que empiezan el día con una “morning routine” perfectamente coreografiada. Se levantan temprano, hacen ejercicio, preparan un desayuno saludable, hacen journaling, meditan, leen unas páginas de un libro, hacen su skincare y, antes de que el reloj marque las ocho de la mañana, ya han cumplido una lista impecable de hábitos que prometen bienestar, equilibrio y productividad.

A simple vista, la propuesta parece inspiradora. ¿Quién no quiere sentirse más tranquila, más organizada, y más en control de su propia vida? Sin embargo, para muchas mujeres — y me incluyo —, ese ideal de bienestar también puede convertirse en una fuente silenciosa de presión y agotamiento. Entre el trabajo, las responsabilidades del hogar, los pendientes cotidianos, la vida social y la carga mental que implica sostener múltiples roles, intentar cumplir con éxito todas esas rutinas puede terminar generando una sensación incómoda: la de no estar haciendo lo suficiente.

Así, algo que en principio nació como una invitación al bienestar empieza a parecerse en otra tarea más por tachar. Hoy, el autocuidado se agenda, se mide y se compara, y cuando no se logra, aparece la culpa. Sin duda, resulta paradójico, pero muchas veces el discurso del cuidado a uno mismo—especialmente dirigido a las mujeres— se ha convertido en una trampa sutil que añade una exigencia más a vidas que ya están sobrecargadas.

¿Cuándo el autocuidado se volvió una exigencia?

El autocuidado, en su sentido más puro y original, implica dedicar tiempo y atención a acciones que nos ayuden a vivir mejor. Se trata de la capacidad para promover el bienestar, prevenir enfermedades y afrontarlas cuando aparecen, así como también fortalecer nuestra autoestima, autocontrol, autoaceptación y resiliencia. Como destacó la psicoterapeuta Liliana Tuñoque, de Clínica Internacional a Somos, no se trata solo de tratamientos, visitas al spa o seguir rutinas de moda, ni es un gesto egoísta, sino son todas esas prácticas cotidianas y decisiones conscientes que tomamos para nutrir siete dimensiones clave: la mental, la emocional, la física, la social, la recreativo, la espiritual y la ambiental.

Sin embargo, el problema surge cuando esta idea se distorsiona. Para Amy Brodsky, psicoterapeuta de Cleveland Clinic, el autocuidado deja de cumplir su función cuando se convierte en una lista rígida de exigencias o en un conjunto de rutinas que deben cumplirse “correctamente”. En ese punto, cuidarse deja de ser una práctica orientada al bienestar y empieza a sentirse más como otra obligación, por lo que, en lugar de aliviar, genera presión, culpa y sensación de fracaso.

Cuando el cuidado personal se transforma en una lista rígida de hábitos que “deben cumplirse”, deja de ser una pausa reparadora y empieza a sentirse como otra obligación.

“Este cambio se debe a la confusión entre cuidarse y autooptimizarse. Mientras el autocuidado busca sostener el bienestar y respetar los límites personales, la autooptimización responde a una lógica de mejora constante, donde siempre parece necesario rendir más, hacer más o ser una mejor versión de uno mismo. En definitiva, la línea se cruza cuando el bienestar deja de ser el objetivo y el cuidado se mide como un éxito personal asociado a estándares rígidos. Así, se pierde de vista lo más importante: que el autocuidado debe ser simple, flexible y adaptado a cada etapa”

¿El bienestar como una carga de género?

El bienestar, lejos de ser una experiencia neutral, muchas veces se construye sobre expectativas de género que recaen con más fuerza en las mujeres. Desde una perspectiva histórica y cultura—explicó la psicóloga Antonella Galli, de la Clínica Ricardo Palma— se ha instalado la idea de que la mujer es el pilar del hogar: quien cuida, organiza y sostiene el bienestar de los demás. Esta asignación de roles genera una presión implícita: si ellas son responsables del equilibrio familiar, entonces también se espera que estén siempre bien, fuertes, disponibles y, además que mantengan cierta imagen de bienestar. En ese contexto, no sorprende que gran parte del discurso sobre el cuidado personal se dirija especialmente a las mujeres, como si su bienestar fuera una condición necesaria para que todo a su alrededor funcione.

A esa expectativa histórica se suma una carga mental, la cual combina trabajo, hogar, crianza y demandas sociales. De acuerdo con la psicóloga, intentar cumplir con todas esas responsabilidades con excelencia —y, al mismo tiempo, alcanzar estándares ideales de bienestar— puede resultar profundamente agotador. Cuando las expectativas son tan altas, cualquier dificultad o error puede activar sentimientos de frustración, autoexigencia excesiva y pensamientos negativos repetitivos, lo que en algunos casos puede derivar en estrés o depresión.

“Esta presión también se alimenta de una narrativa cultural contemporánea que promueve la idea de que es posible “hacerlo todo y hacerlo bien”. Vivimos en una sociedad que exige responder a cada rol y a cada obligación sin cuestionar la distribución de responsabilidades ni la posibilidad de renunciar a alguna de ellas. En ese escenario, el autocuidado corre el riesgo de transformarse en una nueva exigencia: una tarea más en la lista de pendientes que demostraría que estamos gestionando bien la vida. El mensaje implícito —reforzado por frases como “si te organizas, puedes con todo” o “solo es cuestión de voluntad” — convierte el bienestar en un estándar de rendimiento más que en un espacio genuino de descanso o cuidado”, sostuvo la doctora Elisa Juárez, docente de medicina humana de la Universidad Científica del Sur.

Asimismo, este escenario encuentra en el entorno digital un amplificador de inseguridades. Según Brodsky la exposición constante a rutinas “ideales” de ejercicio, skincare o productividad en redes sociales activa mecanismos de comparación constante. Al consumir versiones editadas y filtradas de la realidad, muchas mujeres experimentan una profunda insatisfacción corporal y una baja autoestima al enfocarse en lo que les “falta” para alcanzar ese estándar. Por eso, en lugar de ser una fuente de motivación, el bienestar exhibido como una estética pública alimenta la autocrítica y la vergüenza, convirtiendo lo que debería ser un acto de alivio en una nueva forma de agotamiento social.

Las redes sociales amplifican la presión: al comparar nuestra vida con rutinas de bienestar idealizadas, el autocuidado puede terminar alimentando culpa y autoexigencia.

En esta misma línea, la influencia de la industria del bienestar también juega un papel importante, pues en muchos casos promueve una imagen de perfección estética como símbolo de fortaleza. Como precisó Galli, se difunden estándares que pueden hacer sentir que, si no se consumen ciertos productos o no se siguen determinadas rutinas, no se está haciendo lo suficiente para cuidarse. Sin embargo, la verdadera fortaleza no reside en ello, sino en la capacidad de afrontar desafíos, desarrollar resiliencia y transformar las adversidades en aprendizaje. El empoderamiento, subrayó la psicóloga, tiene más que ver con el amor propio, con conocerse, aceptarse y priorizarse, más allá de lo que el mercado o las redes sociales puedan imponer.

¿El autocuidado como una fuente de estrés?

Esto suele ocurrir cuando se internalizan estándares poco realistas sobre el bienestar femenino. En este contexto, la experta de Cleveland Clinic aseguró que el autocuidado deja de ser una herramienta de apoyo para convertirse en un sistema de evaluación personal: si la rutina no se cumple o falta la energía para seguirla, aparecen inevitablemente la culpa y la sensación de fracaso.

“La culpa está muy relacionada con la autoexigencia y con la creencia de que se debe poder con todo sin necesidad de pausas. Cuando esa expectativa se normaliza, descansar o simplificar las rutinas puede interpretarse como quedarse atrás, en lugar de ser una respuesta saludable al cansancio”.

En este sentido, una señal clara de que el autocuidado se está transformando en una fuente de estrés es cuando se vive como una obligación rígida, por lo que si no se cumple con lo planificado, surgen irritación, ansiedad o sensación de fracaso. También puede manifestarse en una mayor sensibilidad o actitud defensiva ante comentarios sobre el cuerpo o los hábitos, ya que la persona siente la necesidad de demostrar que está “haciéndolo bien”.

Otro indicio claro, según Brodsky, es cuando el autocuidado se vuelve costoso, complejo o difícil de sostener, pero aun así persiste la presión por mantenerlo.

Recuperar el sentido del autocuidado implica volver a lo esencial: escuchar las propias necesidades, simplificar las rutinas y priorizar el bienestar real, no el perfecto.

¿Cómo recuperar un autocuidado más real y menos exigente?

Para Liliana Tuñoque, una forma sencilla de diferenciar entre el cuidado genuino y el que responde a presiones externas es preguntarse con honestidad: “¿Esto me hace bien o lo hago porque siento que debo hacerlo?” En esencia, cuando una actividad nos trasmite calma o bienestar, probablemente responde a una necesidad interna, en cambio si provoca ansiedad o culpa, puede estar motivada por expectativas del entorno social o familiar.

Por ello, la doctora Juárez advirtió que no existe una fórmula universal de autocuidado. “Depende de cada mujer. Por ejemplo, para algunas, dormir ocho horas es indispensable, para otras seis pueden ser suficiente si así logran incorporar una actividad que disfrutan, como el ejercicio. Del mismo modo, hay quienes encuentran bienestar en la meditación diaria, mientras que otras prefieren socializar con amigas o, por el contrario, momentos de soledad para leer o descansar. Al final, la clave está en dejar de mirar lo que hacen los demás y empezar a preguntarse: ¿Qué necesito realmente en este momento? Esa honestidad personal es la que marca la diferencia entre bienestar y autoexigencia”.

Dicho esto, cuando el bienestar empieza a sentirse como otra tarea pendiente, la psicoterapeuta Amy Brodsky nos propone volver a lo esencial. El autocuidado no tiene por qué ser costoso, largo ni “instagrameable”, puede consistir en acciones simples y accesibles, como respirar unos minutos, pedir apoyo, caminar, priorizar el descanso cuando sea posible, hidratarse o conversar con alguien de confianza.

En ese proceso de reconciliación con nuestro propio cuidado, Tuñoque recomendó empezar con pasos pequeños: identificar qué se necesita hoy —no todo lo que “debería” hacerse—, validarse emocionalmente y darse permiso para avanzar de forma gradual.

“El autocuidado no es una prueba de disciplina ni un estándar perfecto. En momentos de cansancio, estrés o carga mental alta, es humano que cueste sostener hábitos y eso no invalida nuestro esfuerzo o valor. Simplificar, reconocer los propios límites y tratarse con amabilidad también forma parte del cuidado. El objetivo no es cumplir una lista de hábitos ideales, sino construir una relación más compasiva y realista con el propio bienestar”, enfatizó Brodsky.