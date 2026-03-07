Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El autocuidado promete bienestar y equilibrio, pero para muchas mujeres también se ha convertido en otra exigencia más en medio de agendas ya saturadas. (Foto: iStock)
El autocuidado promete bienestar y equilibrio, pero para muchas mujeres también se ha convertido en otra exigencia más en medio de agendas ya saturadas. (Foto: iStock)
/ KatarzynaBialasiewicz
Por Milenka Duarte

Basta con abrir Instagram o TikTok para encontrarnos con la misma escena una y otra vez: mujeres que empiezan el día con una “morning routine” perfectamente coreografiada. Se levantan temprano, hacen ejercicio, preparan un desayuno saludable, hacen journaling, meditan, leen unas páginas de un libro, hacen su skincare y, antes de que el reloj marque las ocho de la mañana, ya han cumplido una lista impecable de hábitos que prometen bienestar, equilibrio y productividad.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.