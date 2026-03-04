Resumen

Durante años, miles de mujeres han escuchado lo mismo: “es sobrepeso” o “es celulitis”. Pero detrás de esa aparente acumulación de grasa puede haber una enfermedad crónica llamada lipedema, todavía poco reconocida y frecuentemente mal diagnosticada.
Por Milenka Duarte

El lipedema es una enfermedad que afecta a millones de personas, pero que casi nadie sabe nombrar. A menudo confundida con la obesidad o la celulitis, esta condición no es un problema de hábitos —como muchos podrían pensar—, sino una condena de diagnósticos erróneos y frustración emocional. Sin duda, la brecha de datos es abismal, ya que mientras algunas estimaciones conversadoras hablan de casos aislados, la doctora Lorena Castillo, cirujana plástica de la Clínica Angloamericana, señaló a Somos que el lipedema podría afectar a entre el 10% y un 15% de las mujeres en el mundo. En el Perú, sin embargo, aún no contamos con cifras exactas debido al constante subdiagnóstico.

