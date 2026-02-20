Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La maca y la ashwagandha son adaptógenos, pero actúan distinto. La maca impulsa la energía física y la vitalidad; la ashwagandha ayuda a bajar el estrés, la ansiedad y a dormir mejor. Elegir bien depende de lo que tu cuerpo realmente necesita. (Foto: iStock)
La maca y la ashwagandha son adaptógenos, pero actúan distinto. La maca impulsa la energía física y la vitalidad; la ashwagandha ayuda a bajar el estrés, la ansiedad y a dormir mejor. Elegir bien depende de lo que tu cuerpo realmente necesita. (Foto: iStock)
/ kiran nagare
Por Milenka Duarte

Vivimos en un estado de alerta sostenido que termina sintiéndose como algo normal. Entre pendientes, mensajes, responsabilidades y preocupaciones, el estrés se acumula en forma de sueño liviano, irritabilidad permanente y una fatiga que no desaparece ni siquiera después de descansar el fin de semana.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Maca vs. ashwagandha: ¿cuál es el mejor aliado para vencer el estrés y recuperar energía?
Estilo

Maca vs. ashwagandha: ¿cuál es el mejor aliado para vencer el estrés y recuperar energía?

Estafas de amor en línea: conoce cómo actúan estos ciberdelincuentes que pueden robarte tanto el dinero como el corazón
Estilo

Estafas de amor en línea: conoce cómo actúan estos ciberdelincuentes que pueden robarte tanto el dinero como el corazón

Margot Robbie y el poder del method dressing: cuando la alfombra roja se convierte en narrativa
Estilo

Margot Robbie y el poder del method dressing: cuando la alfombra roja se convierte en narrativa

Verano 2026: ¿cómo cuidar tus zapatos de cuero en esta temporada?
Estilo

Verano 2026: ¿cómo cuidar tus zapatos de cuero en esta temporada?