Los gatos son animales muy territoriales, por lo que una mudanza puede generarles ansiedad si no se toman las medidas adecuadas. (Fuente: Flyttjätten)
Los gatos son animales muy territoriales, por lo que una mudanza puede generarles ansiedad si no se toman las medidas adecuadas. (Fuente: Flyttjätten)
Por Redacción EC

Una buena planificación no solo ayuda a que el traslado sea más seguro, sino que también disminuye el riesgo de conductas como esconderse, dejar de comer o intentar escapar. Con algunos cuidados sencillos, el proceso puede ser mucho más llevadero para tu compañero de cuatro patas.