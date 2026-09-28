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Resumen

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Vivir permanentemente conectados a pantallas, mensajes y pendientes altera cuestiones como el sueño, la digestión, el estado de ánimo y más.
Vivir permanentemente conectados a pantallas, mensajes y pendientes altera cuestiones como el sueño, la digestión, el estado de ánimo y más.
/ milorad kravic
Por Maca Bustamante

Nos despertamos con una alarma. Revisamos el celular antes de salir de la cama. Desayunamos mientras respondemos mensajes. Terminamos el día pensando en todo lo que no alcanzamos a hacer. Y cuando alguien pregunta cómo estamos, respondemos “bien pero full”. Debido a ello, nuestro cuerpo tarde o temprano pagará la cuenta… y no, el estrés en sí no es el problema, sino más bien cómo lo gestionamos. Te cuento.

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