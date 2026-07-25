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Resumen

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Los 3.000 tipos de papas peruanas poseen características nutricionales distintas entre sí. Una riqueza envidiable.
Los 3.000 tipos de papas peruanas poseen características nutricionales distintas entre sí. Una riqueza envidiable.
/ LESLIE SEARLES
Por Maca Bustamante

Cada 28 de julio solemos hablar de nuestra historia, cultura y, por supuesto, gastronomía. Nos sentimos orgullosos del cebiche, del ají de gallina, del lomo saltado o de un buen arroz con pollo. Pero pocas veces pensamos en aquello que hace posible toda esa cocina: la extraordinaria biodiversidad de alimentos en nuestro país. Porque si el Perú fuera una despensa, sería una de las más completas del planeta.

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