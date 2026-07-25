Cada 28 de julio solemos hablar de nuestra historia, cultura y, por supuesto, gastronomía. Nos sentimos orgullosos del cebiche, del ají de gallina, del lomo saltado o de un buen arroz con pollo. Pero pocas veces pensamos en aquello que hace posible toda esa cocina: la extraordinaria biodiversidad de alimentos en nuestro país. Porque si el Perú fuera una despensa, sería una de las más completas del planeta.

Somos uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo. Desde el mar hasta la Amazonía, pasando por la costa y los Andes, nuestro territorio reúne miles de especies vegetales y animales que han alimentado a generaciones durante siglos. Lo más interesante es que muchas de ellas hoy son objeto de investigación científica por su potencial para promover la salud.

El camu camu amazónico resalta por su notable contenido de vitamina C, ampliamente superior al de muchas frutas que asociamos con este nutriente. / ricardohossoe

Tomemos como ejemplo la papa. Aunque en el supermercado solemos elegir entre una o dos variedades, en el Perú existen más de 3.000: moradas, amarillas, rojas, pequeñas, grandes, harinosas o firmes. Cada una posee características nutricionales ligeramente distintas. Las variedades de colores intensos, por ejemplo, contienen antocianinas, los mismos compuestos antioxidantes que encontramos en los arándanos y que ayudan a proteger nuestras células del daño oxidativo.

Algo similar ocurre con los granos andinos. La quinua es la más conocida, pero también tenemos la kiwicha, cultivada desde tiempos preincaicos y excelente fuente de proteínas vegetales, fibra, hierro y otros minerales. Además, aporta compuestos bioactivos que hoy despiertan un creciente interés por su posible papel en la salud cardiovascular y metabólica. No es un alimento de moda. Es un alimento ancestral que la ciencia recién está terminando de comprender.

Si viajamos a la Amazonía encontramos otra joya: el camu camu. Este pequeño fruto destaca por su extraordinario contenido de vitamina C, varias veces superior al de muchas frutas que solemos asociar con este nutriente. La vitamina C participa en el funcionamiento del sistema inmunológico, favorece la producción de colágeno y actúa como antioxidante. Pero, como ocurre con cualquier alimento, su verdadero beneficio aparece cuando forma parte de una alimentación variada, no cuando esperamos que haga milagros por sí solo.

Muchas veces cometemos el error de buscar alimentos importados y dejamos de lado auténticos tesoros que salen de nuestra tierra y nuestro mar.

Y luego está nuestro mar. Gracias a la corriente de Humboldt, el Perú posee uno de los ecosistemas marinos más productivos del mundo. Pescados como la anchoveta, el bonito, la caballa o la sardina son fuentes extraordinarias de proteínas de alta calidad y de ácidos grasos omega-3, nutrientes asociados con una mejor salud cardiovascular y cerebral. Paradójicamente, muchas veces buscamos alimentos importados mientras dejamos de lado verdaderos tesoros que nadan frente a nuestras costas.

Hoy sabemos que una alimentación variada no solo aumenta la probabilidad de cubrir nuestras necesidades de vitaminas y minerales. También favorece una microbiota intestinal más diversa, un aspecto que la investigación relaciona con una mejor salud digestiva, metabólica e incluso inmunológica. En tiempos en los que las dietas parecen reducir la alimentación a un puñado de ingredientes “permitidos”, el Perú nos recuerda que comer saludable también puede ser una celebración de nuestra biodiversidad.

Este 28 de julio, además de sentir orgullo por nuestra cocina, vale la pena mirar con otros ojos los alimentos que nacen en nuestro territorio. Porque el verdadero lujo no siempre está en lo importado ni en el último superalimento de moda. A veces está en esa papa nativa, en un puñado de kiwicha, en una porción de pescado azul o en una fruta amazónica que ha estado aquí mucho antes que nosotros. Después de todo, vivir en una de las despensas nutricionales más extraordinarias del mundo también es un privilegio que se puede disfrutar… bocado a bocado. //