Hablar de nutrición en el marco del Día de la Mujer no es hablar de dietas. Es hablar de biología. De hormonas. De etapas que transforman el cuerpo por dentro y por fuera. Porque hombres y mujeres comparten muchos requerimientos nutricionales, pero no funcionan igual. Y entender esa diferencia no es una moda: es fisiología.

El cuerpo femenino está atravesado por ciclos hormonales que influyen en el metabolismo, el apetito, la sensibilidad a la insulina, la masa muscular y hasta el estado de ánimo. Desde la menarquia (el comienzo de la menstruación) hasta la menopausia, las necesidades cambian. Y la alimentación debería acompañar esos cambios, no ignorarlos.

Cada ciclo menstrual implica una pérdida de hierro y, por eso, la alimentación debe compensar. El calcio y la vitamina D son jugadores importantes en esta etapa. / andresr

En la adolescencia, por ejemplo, el cuerpo femenino vive un crecimiento acelerado, aumento de masa ósea y el inicio de la menstruación. Aquí el hierro se vuelve pieza clave. Cada ciclo menstrual implica una pérdida de hierro, y si la alimentación no compensa, pueden aparecer fatiga, bajo rendimiento académico o deportivo y caída de cabello. El calcio y la vitamina D también son jugadores importantes en esta etapa para construir una buena base ósea que nos proteja en el futuro.

Durante la edad fértil, la nutrición se vuelve aún más estratégica. No solo por la posibilidad de embarazo, sino por el equilibrio hormonal. Nutrientes como el hierro, el zinc, el magnesio y las vitaminas del complejo B participan en la producción y regulación de hormonas como el estrógeno y la progesterona. La proteína cobra especial importancia para preservar masa muscular —frecuentemente más baja en mujeres que en hombres— y sostener el metabolismo. Además, el cuerpo femenino tiende a tener mayor porcentaje de grasa corporal, lo cual no es un defecto. Esa grasa cumple funciones hormonales y reproductivas. Por eso, dietas extremadamente restrictivas pueden alterar el ciclo menstrual y afectar la salud hormonal a largo plazo.

En el embarazo, las demandas aumentan. Hierro, ácido fólico, colina, yodo, omega-3 y proteína son fundamentales para el desarrollo neurológico del bebe y la salud materna. Aquí la nutrición no solo impacta el presente, sino también la preparación y la programación metabólica futura. La nutrición es una herramienta no solo para la madre, sino también para ese futuro bebe.

Y luego llegan la perimenopausia y la menopausia. La caída progresiva de estrógenos influye en la redistribución de grasa corporal, la sensibilidad a la insulina, la salud ósea y la masa muscular. La proteína vuelve a ser esencial para prevenir la pérdida muscular. El calcio, la vitamina D y el magnesio apoyan la salud ósea. La fibra ayuda a regular la glucosa y el colesterol. Y los omega-3 pueden contribuir a modular la inflamación y la salud cardiovascular.

Como vemos, somos un constante cambio a lo largo de la vida, ¡y que emoción poder conocernos y saber cómo correr esa ola! La variabilidad hormonal y en eventos biológicos únicos como la menstruación, el embarazo y la menopausia generan demandas específicas que requieren ajustes nutricionales estratégicos. No es que las mujeres “necesitemos menos comida”, como muchos mitos sugieren. Lo que necesitamos es una alimentación adecuada a nuestra fisiología.

En el Día de la Mujer, es necesario recordar que nutrirnos no es un acto superficial. Es una forma de sostener energía, salud hormonal, fortaleza ósea y bienestar mental en cada etapa. Porque el cuerpo femenino no es más complejo: es más cíclico. Y entenderlo es una forma profunda de respeto, amor propio y autocuidado.//