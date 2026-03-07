Escuchar
En el embarazo, las demandas aumentan. Hierro, ácido fólico, omega-3 y proteína son claves para el desarrollo neurológico del bebe y la salud materna.
Por Maca Bustamante

Hablar de nutrición en el marco del Día de la Mujer no es hablar de dietas. Es hablar de biología. De hormonas. De etapas que transforman el cuerpo por dentro y por fuera. Porque hombres y mujeres comparten muchos requerimientos nutricionales, pero no funcionan igual. Y entender esa diferencia no es una moda: es fisiología.

