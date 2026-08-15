Vivimos en un país donde comer es mucho más que alimentarnos. Es cultura, celebración, sobremesa, encuentro y, seamos sinceros, una de nuestras actividades favoritas. Y como parte de los Premios Somos, donde celebramos lo mejor de nuestra gastronomía, es una buena ocasión para recordar algo: disfrutar de una buena comida y cuidar tu salud no son conceptos opuestos. Muchas veces se cree que es necesario escoger entre uno u otro. Pero en realidad la clave está en aprender a disfrutar en balance, sin sentir culpa ni terminar la noche con esa pesadez. Y eso empieza incluso antes de llegar al restaurante.

Uno de los errores más comunes es “guardar calorías”. Sabes que tienes una gran cena y decides desayunar poquito, saltarte el almuerzo y llegar con hambre nivel “me comería hasta la servilleta”. Mala estrategia. Llegar con hambre extrema hace más difícil comer despacio, elegir conscientemente y reconocer las señales de saciedad.

Ahora toca la parte de elegir, y quizás la parte más importante: come lo que realmente quieres comer. Si quieres probar el pan, pruébalo. Y si ese postre es parte de la experiencia, disfrútalo. Una relación saludable con la comida no consiste en buscar permanentemente la opción con menos calorías, sino en poder elegir sin miedo y también saber cuándo ya fue suficiente.

El consumo de alcohol también es clave: es mejor hacerlo entre comidas y alternarlo con agua. / PeopleImages

Otro punto a considerar es la velocidad con la que comes. La saciedad no es instantánea: el intestino y el cerebro necesitan tiempo para comunicarse. Comer más despacio, masticar y hacer pausas entre platos es una ganancia por todos lados: ayuda a reconocer cuándo estamos satisfechos, facilita el trabajo digestivo y te permite realmente disfrutar de lo que estás comiendo.

¿Y el alcohol? También puede ser parte de la experiencia, pero la dosis importa. Beber con comida, hacerlo lentamente y alternar las copas con agua ayuda a moderar el consumo y mantener una mejor hidratación.

¿Qué pasa al día siguiente? Nada de castigos. No necesitas ayunar, hacer dos horas de cardio ni vivir de jugos verdes para “compensar”. Vuelve a tu rutina: hidrátate, consume alimentos nutritivos, incluye frutas y verduras, muévete un poco y escucha tu hambre. Una comida no define tu salud, así como una ensalada tampoco la construye.

Recuerda que la gastronomía también forma parte del bienestar. Comer es nutrición, pero también placer, cultura, conexión y recuerdos. Así que disfruta ese restaurante. Prueba ese plato. Comparte el postre si quieres. Come con calma y escucha cuándo tu cuerpo te dice que ya está satisfecho. //