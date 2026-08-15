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Resumen

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Al ir a tu restaurante favorito, no tengas miedo de pedir lo que te provoque. Lo más importante no es evitar calorías, sino saber parar cuando ya es suficiente.
Al ir a tu restaurante favorito, no tengas miedo de pedir lo que te provoque. Lo más importante no es evitar calorías, sino saber parar cuando ya es suficiente.
/ andresr
Por Maca Bustamante

Vivimos en un país donde comer es mucho más que alimentarnos. Es cultura, celebración, sobremesa, encuentro y, seamos sinceros, una de nuestras actividades favoritas. Y como parte de los Premios Somos, donde celebramos lo mejor de nuestra gastronomía, es una buena ocasión para recordar algo: disfrutar de una buena comida y cuidar tu salud no son conceptos opuestos. Muchas veces se cree que es necesario escoger entre uno u otro. Pero en realidad la clave está en aprender a disfrutar en balance, sin sentir culpa ni terminar la noche con esa pesadez. Y eso empieza incluso antes de llegar al restaurante.

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