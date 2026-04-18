Te provoca algo dulce a media tarde. Abres la refri sin saber muy bien qué buscas. Sientes que “necesitas” comer, pero acabas de almorzar. Y entonces piensas: tengo hambre. Pero… ¿y si no siempre fuera hambre? Te explico qué puede estar pasando para que entiendas mejor a tu cuerpo y sus señales.

El cuerpo es mucho más inteligente de lo que creemos, pero también habla en un lenguaje que no siempre sabemos interpretar. Y en el mundo moderno, donde vivimos rápido, dormimos poco y estamos constantemente estimulados, es fácil confundir señales. Muchas veces lo que sentimos como hambre es, en realidad, otra cosa. Así que vamos por partes.

DESHIDRATACIÓN DISFRAZADA DE HAMBRE

Sí, pasa más seguido de lo que crees. La señal de sed y la de hambre se originan en zonas cercanas del cerebro, y cuando estamos levemente deshidratados, el cuerpo puede mandar una señal que interpretamos como ganas de comer. ¿Te ha pasado que “tienes hambre”, comes algo… y sigues igual? Puede que no era comida lo que necesitabas, sino agua. Tampoco se trata de obsesionarse con los litros exactos, pero sí de algo básico: si no estás bien hidratado, tu cuerpo no funciona igual. La energía baja, la concentración se afecta y sí, también aparece esa “hambre rara”.

La necesidad de comer algo, pese a no tener realmente hambre física, también puede esconder una causa emocional. / Vadym Petrochenko

FALTA DE SUEÑO: EL GRAN SABOTEADOR

Dormir mal no solo te deja cansado, sino que cambia el funcionamiento de tu metabolismo. Cuando duermes poco, aumenta la grelina (hormona del hambre), disminuye la leptina (hormona de la saciedad) y tu cuerpo busca energía rápida (¡hola, azúcar y harinas!). ¿Cómo se traduce esto? Más hambre, menos control y más antojos. Y no es falta de fuerza de voluntad, es tu cuerpo pidiendo energía porque la necesita. Por esto es que en esos días en los que dormiste mal sientes que “no te llenas” o que quieres picar todo el día. Tu cuerpo está tratando de compensar la falta de descanso con comida.

ESTRÉS: HAMBRE EMOCIONAL… PERO FISIOLÓGICA

El estrés crónico eleva el cortisol. Y el cortisol no solo te mantiene en alerta, también aumenta el apetito, favorece antojos por alimentos densos en energía y puede alterar la glucosa. Aquí es donde aparece esa necesidad de “comer algo” sin tener realmente hambre física. Pero ojo al piojo: no es solo emocional. También es fisiológico. El cuerpo está buscando regularse. El problema es que muchas veces respondemos automáticamente con comida, sin preguntarnos qué hay detrás.

Curiosamente, el hambre también puede ser confundida con la sed. Mantenerte hidratado evitará esas ganas de más. / Drazen Zigic

Entonces ¿qué hacemos? No necesitas volverte experto en señales internas, pero sí empezar a hacer pausas para ver que podría estar pasando. No siempre vas a tener la respuesta perfecta. Pero el simple hecho de cuestionarlo ya cambia la relación con la comida porque empiezas a entenderte mejor e identificar algunos aspectos que podrías mejorar en relación a tus hábitos. Entender si es hambre real o si lo que tu cuerpo te está pidiendo es descanso, agua o bajar el ritmo. Y ahí está la diferencia. Porque nutrirte no es solo alimentarte, es aprender a escuchar lo que tu cuerpo realmente necesita.