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Resumen

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Cuando duermes mal, tu cuerpo también demandará energía rápida. Y eso derivará en más hambre, más antojos y menos control. No descuides tu descanso.
Cuando duermes mal, tu cuerpo también demandará energía rápida. Y eso derivará en más hambre, más antojos y menos control. No descuides tu descanso.
/ Miljan Lakic
Por Maca Bustamante

Te provoca algo dulce a media tarde. Abres la refri sin saber muy bien qué buscas. Sientes que “necesitas” comer, pero acabas de almorzar. Y entonces piensas: tengo hambre. Pero… ¿y si no siempre fuera hambre? Te explico qué puede estar pasando para que entiendas mejor a tu cuerpo y sus señales.

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Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.