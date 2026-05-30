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Resumen

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¿Cuándo los gases requieren atención?
¿Cuándo los gases requieren atención?
/ Jelena Stanojkovic
Por Maca Bustamante

Hablemos de un tema muy humano, muy común y poco glamoroso: los gases y la hinchazón. Todos producimos gases. Todos nos hinchamos en algún momento. Y eso no significa automáticamente que tu intestino esté mal. Pero también es cierto que vivir permanentemente inflamada, terminar el día con el abdomen duro o sentir que cualquier comida te cae pesada no debería normalizarse. La clave está en entender la diferencia entre una respuesta digestiva esperable… y una señal de que algo necesita atención.

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