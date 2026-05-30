Hablemos de un tema muy humano, muy común y poco glamoroso: los gases y la hinchazón. Todos producimos gases. Todos nos hinchamos en algún momento. Y eso no significa automáticamente que tu intestino esté mal. Pero también es cierto que vivir permanentemente inflamada, terminar el día con el abdomen duro o sentir que cualquier comida te cae pesada no debería normalizarse. La clave está en entender la diferencia entre una respuesta digestiva esperable… y una señal de que algo necesita atención.

Primero: producir gases es normal. De hecho, es parte natural de la digestión. Cuando comes, especialmente alimentos ricos en fibra, algunas bacterias de tu microbiota fermentan esos compuestos y producen gases como resultado. Porque tus bacterias también comen. Y cuando comen, generan subproductos. Por eso alimentos como legumbres, avena, cebolla, ajo o ciertas verduras pueden generar más gases. ¿Eso significa que son “malos”? Para nada. Muchas veces son justamente alimentos súper beneficiosos para la microbiota. Entonces, ¿cuándo empieza a ser un problema? Cuando los síntomas son excesivos, frecuentes o afectan tu calidad de vida. Por ejemplo:

Hinchazón intensa todos los días

Dolor abdominal frecuente

Sensación constante de pesadez

Gases muy excesivos o incómodos

Cambios importantes en el tránsito intestinal

Distensión que aparece incluso comiendo poco

Ahí vale la pena investigar más allá del típico “debes tener colon irritable”. Porque la hinchazón no siempre tiene una sola causa. Y aquí es donde el intestino se vuelve fascinante… y complejo.

La hinchazón persistente es una señal de alerta. En ese caso, lo mejor es buscar ayuda profesional. / Kar-Tr

A veces el problema es el tipo de alimentos. Otras veces es la velocidad con la que comes. Comer rápido, hablar mientras comes o vivir estresado hace que tragues más aire, y eso también genera gases. Otras veces el tema está en la microbiota. Un desequilibrio bacteriano puede alterar la fermentación intestinal y hacer que ciertos alimentos produzcan mucho más malestar de lo esperado. También puede haber intolerancias alimentarias, estreñimiento, baja motilidad intestinal o incluso poca producción de ácido gástrico. No digerir bien también puede hacerte sentir inflamada.

Y aquí viene algo importante: no todo lo que “hincha” debe eliminarse.

Hoy vivimos en una era donde la solución rápida parece ser sacar alimentos: sin gluten, sin lácteos, sin legumbres, sin FODMAP, sin felicidad. Pero eliminar sin entender puede empobrecer la microbiota y empeorar el problema a largo plazo. Muchas veces se elimina grupos de alimentos enteros sin tener un diagnóstico claro, sin saber exactamente qué es lo que está causando el malestar. Esto puede aliviar temporalmente los síntomas, pero si no se entiende el problema de raíz entonces seguiremos sacando alimentos hasta terminar alimentándonos de aire. La idea no es vivir con miedo a la comida, ni en constante restricción; el objetivo es entender qué está pasando.

La velocidad con la que te alimentas influye mucho. Comer más lento y masticar bien es fundamental para tu digestión. / WeBond Creations

Entonces, ¿qué ayuda?

Comer más lento y masticar bien

Identificar patrones sin obsesionarse

Manejar el estrés

Mover el cuerpo

Dormir mejor

Priorizar alimentos reales y fibra de forma progresiva

Y buscar ayuda profesional si la hinchazón es persistente

Porque el intestino habla. Y muchas veces la hinchazón es simplemente una forma de pedir más atención. No es normal vivir permanentemente inflamada, pero tampoco necesitas entrar en pánico por cada gas. La digestión no tiene que ser perfecta. Tiene que ser funcional. Y aprender a entender tu intestino vale mucho más que vivir peleándote con él todos los días. //