Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Después de correr 42 kilómetros, el cuerpo queda en un estado de estrés importante. Y ese es el momento en el que más necesitas nutrirte.
Después de correr 42 kilómetros, el cuerpo queda en un estado de estrés importante. Y ese es el momento en el que más necesitas nutrirte.
/ skynesher
Por Maca Bustamante

Cruzar la meta de una maratón se siente épico. Hay emoción, medalla, fotos, abrazos y probablemente un “nunca más”… que dura aproximadamente 48 horas. Pero mientras tú celebras, tu cuerpo está entrando en otra etapa igual de importante: la recuperación. Porque la maratón termina cuando cruzas la meta, pero fisiológicamente el trabajo continúa.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.