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Resumen

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Cuando el parto es vaginal, el bebé entra en contacto con la microbiota de la madre, especialmente la vaginal e intestinal. Es su primera gran “inoculación” bacteriana.
Cuando el parto es vaginal, el bebé entra en contacto con la microbiota de la madre, especialmente la vaginal e intestinal. Es su primera gran “inoculación” bacteriana.
/ damircudic
Por Maca Bustamante

El Día de la Madre suele llenarse de flores, desayunos sorpresa y mensajes bonitos. Pero hay un regalo que no se ve, no se envuelve y empieza mucho antes del parto: la herencia genética y de tu microbiota. Porque el cuerpo femenino es realmente increíble, y no solo se prepara para gestar un bebé. También se prepara para compartir información biológica desde el primer día.

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