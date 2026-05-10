El Día de la Madre suele llenarse de flores, desayunos sorpresa y mensajes bonitos. Pero hay un regalo que no se ve, no se envuelve y empieza mucho antes del parto: la herencia genética y de tu microbiota. Porque el cuerpo femenino es realmente increíble, y no solo se prepara para gestar un bebé. También se prepara para compartir información biológica desde el primer día.

Antes del embarazo, el estado nutricional de la mujer ya importa (y mucho). No solo por reservas de hierro o ácido fólico, sino por el equilibrio de su microbiota intestinal y vaginal. Este ecosistema influye en la inflamación, la inmunidad y el metabolismo. Y cuando está en equilibrio, crea un entorno más favorable para la concepción y el desarrollo del embarazo.

Durante la gestación, el cuerpo cambia; las hormonas, el metabolismo, el sistema inmune… todo se ajusta. Incluso la microbiota se transforma, y eso es lo hermoso y maravilloso del cuerpo de la mujer: es adaptativo. El cuerpo busca asegurar energía suficiente para el crecimiento del bebé y preparar el terreno para lo que viene después. Por eso cuando el parto es vaginal, el bebé entra en contacto con la microbiota de la madre, especialmente la vaginal e intestinal. Es su primera gran “inoculación” bacteriana. Ese primer contacto ayuda a colonizar su intestino y a entrenar su sistema inmune. Es, literalmente, su primer encuentro con el mundo, a escala microscópica. En el caso de una cesárea, este proceso es distinto. El bebé no pasa por el canal de parto y su exposición inicial a bacterias cambia. Esto no es bueno ni malo en términos absolutos —hay cesáreas necesarias y salvadoras—, pero sí nos recuerda que el inicio de la microbiota depende de múltiples factores.

Antes del embarazo, el estado nutricional de la mujer importa por sus reservas de hierro o ácido fólico, y por el equilibrio de su microbiota. / Bulatovic Milos

Luego viene la lactancia, y aquí la historia se pone aún más interesante. La leche materna no es solo alimento. Es una mezcla compleja que incluye nutrientes, anticuerpos y también compuestos llamados oligosacáridos, que funcionan como “comida” para las bacterias buenas del bebé. Es decir, no solo alimenta al bebé, también alimenta su microbiota. Por eso, la nutrición de la madre durante el embarazo y la lactancia son clave. Una alimentación rica en fibra, variada, con alimentos reales, grasas saludables y suficiente proteína ayuda a mantener una microbiota diversa y funcional. Y esa diversidad es la que se transmite.

¿Significa esto que todo depende de la madre? No. La salud es multifactorial y no existe la perfección. Pero sí significa que hay una oportunidad enorme de influir positivamente desde etapas muy tempranas, y esto es una herramienta muy poderosa. Saber que tu alimentación, tu estilo de vida y tu microbiota tienen un impacto real —no perfecto, pero sí significativo— te saca del piloto automático y te pone en un lugar mucho más consciente y activo. Ya no se trata solo de “cuidarte porque sí”, sino de entender el porqué detrás de cada decisión. Y eso es profundamente empoderador. Porque te permite prepararte, prevenir y acompañar tu cuerpo con intención, entendiendo que no estás improvisando: estás construyendo salud desde adentro, para ti y para lo que viene.

La leche materna es una mezcla compleja que incluye nutrientes y compuestos que funcionan como “comida” para las bacterias buenas del bebé. / Anastasiia Stiahailo

Porque ser mamá no empieza el día del parto, empieza mucho antes; en lo que comes, en cómo vives, en cómo cuidas tu cuerpo. Y en ese proceso, la microbiota es uno de esos regalos invisibles que acompañan toda la vida. //