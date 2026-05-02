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Resumen

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No se trata de vivir obsesionado con el reloj para medir cada bocado, pero sí de entender que nuestro cuerpo tiene ritmos.
No se trata de vivir obsesionado con el reloj para medir cada bocado, pero sí de entender que nuestro cuerpo tiene ritmos.
/ klebercordeiro
Por Maca Bustamante

Durante años hemos hablado de calorías, carbohidratos y ‘superfoods’. Hemos aprendido a elegir mejor los alimentos, a leer etiquetas, a buscar más proteína o más fibra. Pero hay una pieza que muchas veces queda fuera de la conversación: el ‘timing’. Es decir, cuándo comes. No es un detalle menor. Tu cuerpo no funciona igual a las 7 a.m. que a las 10 p.m. Hay ritmos internos —los famosos ritmos circadianos— que regulan hormonas, digestión, metabolismo y energía. Y el momento del día en el que comes puede jugar a favor… o en contra.

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