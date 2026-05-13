La decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, acudió este miércoles a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el Cercado de Lima, luego de que estudiantes mantuvieran tomada la ciudad universitaria ante el temor de un eventual desalojo por parte de agentes de seguridad privada.

En declaraciones a RPP, Espinoza alertó sobre antecedentes de intervenciones irregulares durante anteriores protestas en la universidad y denunció el ingreso de personas no identificadas para retirar por la fuerza a manifestantes.

“Nos han referido y lamentablemente sabemos que hay situaciones, hechos anteriores de fechas pasadas en las que sí se llegó a verificar que habían entrado personas sin identificación alguna y que corresponden a lo que se conoce como matones”, señaló.

Delia Espinoza alerta sobre posible desalojo en UNMSM. (Foto: Andina)

La titular del Colegio de Abogados sostuvo que estas personas habrían sido contratadas para emplear la fuerza y vulnerar los derechos de quienes participan en las medidas de protesta dentro de la universidad.

Los estudiantes indicaron que la toma del campus se desarrolla de manera pacífica y aseguraron que, hasta el momento, no se han registrado enfrentamientos ni actos de violencia. Asimismo, manifestaron su disposición a participar en una mesa de diálogo con la rectora Jerí Ramón para buscar acuerdos.

Ante la posibilidad de un desalojo, Espinoza informó que se comunicó personalmente con la Fiscalía de Prevención del Delito para advertir sobre la situación y evitar posibles excesos en el uso de la fuerza.

“Yo lo que he hecho, de primera intención, es llamar personalmente a la fiscal provincial de prevención del delito, la doctora Lorena Villanueva. Ya se ha puesto ella en comunicación con los mismos estudiantes para que puedan ver las diligencias correspondientes ”, indicó.

Entre las principales demandas de los estudiantes figura el archivo del proyecto de ley que permitiría la reelección de rectores y vicerrectores en las universidades públicas. También exigen que las elecciones universitarias previstas para junio se desarrollen de manera presencial y no virtual, como propone el actual rectorado.

Los manifestantes señalaron que mantendrán la toma de la universidad pese a que esta noche se realizará una verbena por el aniversario número 475 de fundación de San Marcos, actividad que contará con artistas invitados.