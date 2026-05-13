Resumen

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Colegio de Abogados interviene ante eventual uso de fuerza en protesta estudiantil en la UNMSM. (Foto: Andina)
Colegio de Abogados interviene ante eventual uso de fuerza en protesta estudiantil en la UNMSM. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, acudió este miércoles a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el Cercado de Lima, luego de que estudiantes mantuvieran tomada la ciudad universitaria ante el temor de un eventual desalojo por parte de agentes de seguridad privada.

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