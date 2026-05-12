La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) celebra este 12 de mayo sus 475 años de fundación, reafirmando su posición como la universidad más antigua de América y una de las instituciones académicas más influyentes del continente.

Conocida como la “Decana de América”, San Marcos ha sido cuna de importantes intelectuales, científicos, escritores y políticos que marcaron la historia del Perú y América Latina, entre ellos César Vallejo, Jorge Basadre, Hipólito Unanue, Daniel Alcides Carrión, Raúl Porras Barrenechea, José María Arguedas y Mario Vargas Llosa.

Fachada de antiguo local de la Real Universidad (ahora Universidad Nacional Mayor de San Marcos) en Lima, Perú. (Vía Wikimedia Commons)

Los orígenes de Universidad Nacional Mayor de San Marcos se remontan a 1548, cuando fray Tomás de San Martín impulsó la creación de una universidad en Lima para promover estudios superiores en Artes y Teología. La iniciativa fue aprobada oficialmente mediante una Real Cédula firmada por el rey Carlos V el 12 de mayo de 1551 en Valladolid, España. En sus primeros años, la institución fue conocida como Universidad de Lima y funcionó en el Convento del Rosario de la Orden de los Dominicos.

Posteriormente, el 31 de diciembre de 1574, la universidad adoptó oficialmente el nombre de San Marcos Evangelista, consolidándose desde entonces como la Real y Pontificia Universidad de San Marcos.

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San Marcos y su aporte al pensamiento peruano

A lo largo de los siglos, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se convirtió en un espacio fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico, científico y cultural del país. Desde sus aulas surgieron destacados profesionales y figuras históricas que contribuyeron al fortalecimiento de la identidad nacional y al desarrollo académico de la región.

La universidad también vivió un momento trascendental en 1962 con la apertura de su moderna ciudad universitaria, cuyo primer pabellón operativo fue el de Letras. Posteriormente se habilitaron las facultades de Educación y Ciencias Biológicas.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) es el local que recibió al mayor número de votantes el domingo 12 de abril. Foto: ANDINA/Juan Carlos Guzmán

Actividades por los 475 años de San Marcos

Como parte de las celebraciones por el aniversario, la universidad desarrollará diversas actividades conmemorativas.

Programación del 12 de mayo

9:00 a. m.: Ofrenda floral a la Virgen de la Antigua en la Basílica Catedral de Lima.

10:00 a. m.: Misa de aniversario por los 475 años en el Convento de Santo Domingo.

11:00 a. m.: Romería a la tumba de fray Tomás de San Martín.

12:00 p. m.: Sesión solemne de aniversario en el Centro Cultural de San Marcos.

Próximas actividades

15 de mayo – 6:00 p. m.: Gran verbena en la Ciudad Universitaria de San Marcos.

16 de mayo – 7:00 p. m.: Cena de gala de confraternidad sanmarquina.