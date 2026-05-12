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San Marcos conmemora 475 años siendo cuna de grandes pensadores del Perú. Foto: Andina
San Marcos conmemora 475 años siendo cuna de grandes pensadores del Perú. Foto: Andina
Por Redacción EC

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) celebra este 12 de mayo sus 475 años de fundación, reafirmando su posición como la universidad más antigua de América y una de las instituciones académicas más influyentes del continente.

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