En alguna oportunidad, muchos residentes de Lima han transitado por una de las vías más extensas y populares de la capital: la avenida Universitaria. Esta importante artería limeña recorre seis distritos y pasa por zonas muy conocidas, en la que miles de ciudadanos transitan todos los días para dirigirse a sus centros de estudios o trabajo. Sin embargo, pocas personas conocen el origen del nombre de esta avenida que cuenta con una extensión de 32,3 kilómetros de longitud, superando a grandes vías como la Av. Javier Prado o la Av. Arequipa. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL NOMBRE DE LA AVENIDA UNIVERSITARIA?

Es bien sabido que la avenida Universitaria es una de las vías más transitadas, tanto por peatones como por vehículos, que a diario se dirigen a sus centros de estudios o de trabajo. Ante ello, de acuerdo con Google Maps, indicó que esta arteria limeña es considerada la más larga de la capital con una extensión de 32,2 kilómetros. De hecho, esta avenida conecta con seis distritos, es decir, con Comas, San Miguel, Carabayllo, Cercado de Lima, San Martín de Porres y Los Olivos.

Asimismo, la Av. Universitaria no solo se caracteriza por su expansión y sus decenas de cuadras, sino también por el origen de su nombre. Pues esta vía atraviesa reconocidas casas de estudios, como la Universidad Privada del Norte (UPN), la Universidad de Ciencias y Humanidades y, sobre todo, la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), entre otros.

Por otro lado, la vía más corta de Lima es la avenida Alfredo Novoa o conocida también como Calle 33, en la que su recorrido abarca parte del distrito de San Martín de Porres y se prolonga hasta atravesar la provincia constitucional del Callao. Por lo general, según el youtuber Baby Bike City, esta calle suele utilizarse como un estacionamiento improvisado de trailer y camiones, así como de ambulantes y negocios.