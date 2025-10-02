Choferes y cobradores de la empresa de transporte urbano Translima fueron detenidos en la avenida Universitaria, límite entre Independencia y San Martín de Porres, por la Policía Nacional del Perú (PNP), cuando acataban el paro de transportistas en contra de las extorsiones y organizaciones criminales que son una continua amenaza para este rubro.

En declaraciones para RPP, los protestantes que estaban en el óvalo de Tomás Valle precisaron que marchan por “honor a sus compañeros” que fueron asesinados desde hace meses.

Las unidades tenían pancartas en la parte delantera y lateral frases como “quiero trabajar, no morir” o “ni un chofer menos” en la que exigen al Gobierno de Dina Boluarte pongan cartas en el asunto frente a la inseguridad actual.

“Todos estamos siendo extorsionados hoy en día y queremos que pare. Lamentamos que ya dos compañeros ya han fallecido y no queremos que haya una siguiente víctima”, precisó uno de los afectados al medio.

“Solo queremos trabajar honestamente y a pesar de eso nos están matando y lo peor, nos están cobrando por algo injustificado. Son gente extranjera, en nuestro propio país vienen a asesinarnos y el gobierno no dice nada”, resaltó

Extorsión a choferes

De acuerdo al Observatorio de Crimen y Violencia del Banco de Crédito del Perú, la extorsión en el transporte público es uno de los problemas más grandes que afecta la sociedad.

Entre sus víctimas más frecuentes están mototaxistas, conductores de colectivos, choferes de micros y cobradores.