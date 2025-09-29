Hernán Medrano Marin
Hernán Medrano Marin

Se reduce el número de conductores en empresas de transporte público y una de las principales razones apunta a la extorsión | INFORME
¿Existe una crisis en el rubro de conductores en el Perú? De acuerdo con algunas empresas de transporte urbano y expertos, cada vez disminuye más el número de choferes debidamente calificados y con licencia de conducir respectiva. Si bien este escenario se viene registrando a nivel global debido a distintos factores, en nuestro país se ha visto acrecentado por la ola de amenazas y muertes que traen consigo las extorsiones en dicho sector.

