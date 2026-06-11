Manejar un vehículo no solo consiste en presionar el acelerador; se debe dominar ciertas señales visuales con la finalidad de evitar un accidente de tránsito. Si bien las luces direccionales son lo ideal para comunicarse entre conductores, existen gestos manuales que todo automovilista debería conocer y saber interpretar. ¿Sabes lo que realmente significa cuando un conductor extiende el brazo izquierdo por la ventana? No se trata de un acto de relajación, ya que tiene un significado clave en la seguridad vial. Conoce más detalles al respecto en esta nota.

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En realidad, todo conductor debe conocer y aplicar al pie de la letra todas las señales de tránsito, ya que serán necesarios cuando se esté desplazando por una vía. De esa manera, existe una buena comunicación entre choferes.

Seguramente, habrás observado que algunos conductores delante tuyo han sacado su brazo izquierdo por la ventana. En un primer momento, lo interpretaste que girarán hacia ese mismo lado; si bien es verdad, también existen otros significados dependiendo de los movimientos específicos.

Lo ideal es que los conductores usen las luces traseras para dar un aviso de la acción que realizarán. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué significa sacar el brazo izquierdo por la ventana

Es importante señalar que lo ideal sería usar las luces direccionales para emitir un aviso entre conductores. En caso estos elementos no funcionen correctamente, entra a tallar la extensión del brazo izquierdo por la ventana, pero existen tres maneras distintas de entender lo que quiere revelar.

Brazo izquierdo extendido horizontalmente

Este es el más conocido y que todo conductor entiende en un primer momento. Esta señal significa que el conductor te está avisando que girará hacia la izquierda y debes tomar precaución ante ello.

Brazo izquierdo extendido hacia arriba flexionando el codo

Posiblemente hayas visto esta señal con el brazo izquierdo unos cuantas veces, pero no supiste interpretarla. En ese caso, significa que el conductor te está avisando que girará hacia la derecha .

Brazo izquierdo extendido hacia abajo flexionando el codo

Esta acción avisa que el conductor reducirá la velocidad o realizará una pronta detención de su coche. Algunos copilotos suelen colocar realizar esta señal con la palma de su mano hacia atrás.

Debes tener cuidado al realizar este práctica, especialmente si un auto viene detrás tuyo. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Eso sí, es importante que tengas en cuenta la cercanía de los vehículos antes de realizar esta práctica con la finalidad de evitar un impacto por parte de otra unidad.

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