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Los estudiantes de la UNMSM bloquearon la avenida Universitaria la noche del viernes 15 de mayo. (Foto: Captura 24 Horas)
Los estudiantes de la UNMSM bloquearon la avenida Universitaria la noche del viernes 15 de mayo. (Foto: Captura 24 Horas)
Por Redacción EC

En el cuarto día de toma del campus principal, los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) bloquearon la avenida Universitaria, a la altura de la puerta nro. 2 de dicha casa de estudios.

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