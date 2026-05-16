En el cuarto día de toma del campus principal, los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) bloquearon la avenida Universitaria, a la altura de la puerta nro. 2 de dicha casa de estudios.

Según informó ‘24 horas’, la medida de fuerza continúa luego de no lograrse instalar una mesa de diálogo entre el rectorado de la universidad y la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM).

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Los manifestantes colocaron llantas y maderas en dicha arteria, y les prendieron fuego. El tránsito vehicular en la zona se vio afectado y las unidades debieron dirigirse por la avenida Venezuela para tomar rutas alternas.

Hasta el lugar de los hechos llegaron efectivos de la Policía Nacional (PNP) para tratar de controlar la situación. Los alumnos rechazan al proyecto de ley que busca permitir la reelección inmediata de rectores y vicerrectores en las universidades públicas.

El Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos suspendió provisionalmente el proceso electoral para la elección de rector, vicerrectores y representantes estudiantiles ante los órganos de gobierno de la universidad, debido a “situaciones adversas” que afectan el cumplimiento del cronograma establecido.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución N.° 000007-2026-CEU-AU-OCPTAUCU/UNMSM, emitida el 14 de mayo y firmada por el presidente del Comité Electoral Universitario, Hector Felix Cerna Maguiña, y el secretario del órgano electoral, Alex Melecio Salazar Marzal.

El documento indica que la reprogramación de las actividades electorales se realizará “en el menor plazo posible”, previa coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales y garantizando el acceso a las instalaciones del Comité Electoral Universitario para el cumplimiento de sus funciones.

Los manifestantes cuestionan el contexto político en el que surgió la iniciativa en el Congreso y advirtieron que podría modificar las actuales reglas electorales dentro de las universidades públicas.

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También rechazan una eventual continuidad de la rectora de San Marcos, Jerí Ramón, cuyo mandato culmina en 2026. Diversos sectores consideran que la aprobación del proyecto abriría la posibilidad de una nueva postulación de su máxima autoridad.