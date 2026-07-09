El frente estudiantil entregó al decanato un pliego de reclamos que incluye demandas de carácter administrativo e institucional. Foto: difusión/composición GEC
El frente estudiantil entregó al decanato un pliego de reclamos que incluye demandas de carácter administrativo e institucional. Foto: difusión/composición GEC
Por Redacción EC

La Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) fue tomada a tempranas horas de este jueves 9 de julio por agrupaciones estudiantiles, que exigen la aprobación de un reglamento de tacha docente para evaluar el desempeño de los catedráticos en las aulas y la destitución inmediata del director de la Escuela Profesional de Ciencia Política.

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