La Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) fue tomada a tempranas horas de este jueves 9 de julio por agrupaciones estudiantiles, que exigen la aprobación de un reglamento de tacha docente para evaluar el desempeño de los catedráticos en las aulas y la destitución inmediata del director de la Escuela Profesional de Ciencia Política.

Ante la ocupación de las instalaciones, las autoridades universitarias dispusieron la suspensión de las actividades académicas presenciales en este pabellón. Las clases pasaron a modalidad virtual mientras dure la toma .

Según los estudiantes, la medida de fuerza, dirigida en conjunto por el Centro Federado de Derecho y Ciencia Política, el Centro de estudiantes de Ciencia Política y el Tercio estudiantil mayoría, constituye una última acción de presión ante la falta de respuestas de las autoridades a los cuestionamientos contra la dirección de la escuela y la gestión académica interna.

Toma en la UNMSM: alumnos rechazan posible reelección de Jerí Ramón. Fotos: Jessica Vicente / @photo.gec

En declaraciones para RPP, uno estudiantil aseguró que la medida fue ejecutada luego de agotar los canales de diálogo regulares. Además, deslindó la toma de cualquier adjetivación negativa sobre la protesta.

“Nosotros somos estudiantes, no somos delincuentes. No es que nosotros queramos perder clases; creo que la mayoría trabajamos, estudiamos. Esta medida es básicamente como la última medida de fuerza, porque no nos hacen caso”.

LEE MÁS: Jackson Mora rechaza acusaciones en su contra tras vencer su detención preliminar

En relación al reglamento de tacha docente, la representante detalló que este “permite que no haya profesores mediocres”. “¿A qué nos referimos con la mediocridad? A profesores que no asisten a clases, profesores que no cuentan con un sílabo, profesores que vienen cuando se les da la gana y todo ello; profesores que no garantizan la calidad académica que en realidad debe tener nuestra universidad”, reclamó.

Toma de la Facultad de Derecho de San Marcos: cuál es el pliego de reclamos?

El frente estudiantil entregó al decanato una plataforma que incluye seis demandas de carácter administrativa e institucional :

Destitución del director de la Escuela Profesional de Ciencia Política.

Destitución del director del Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria ( Cerseu ).

). Aprobación del Reglamento de Tacha Docente por parte del Consejo de Facultad.

Retiro definitivo de los ambientes de la facultad de la oficina de la CEPRE-San Marcos .

. Anulación de las vacantes destinadas de forma exclusiva a la sede de Villarrica.

Garantías formales de que no se iniciarán procesos disciplinarios ni expulsiones contra los alumnos participantes de la toma.

Las fuerzas del orden desalojaron del campus universitario de la San Marcos a los participantes de regiones en la marcha de la "Toma de Lima". (@photo.gec / Violeta Ayasta)

Con el objetivo de mantener la toma de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos, los estudiantes desplegaron una campaña interna de donaciones para recolectar agua, víveres secos y materiales de aseo. Asimismo, convocaron al resto del cuerpo estudiantil de la facultad a sumarse a la medida. “Hoy más que nunca es momento de demostrar que el movimiento estudiantil permanece unido, organizado y firme en la defensa de sus derechos”, expresaron mediante sus canales oficiales.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades rectorales de la UNMSM y el decanato de la Facultad de Derecho y Ciencia Política no han emitido ningún pronunciamiento oficial sobre la continuidad de las clases virtuales o la eventual instalación de una mesa de diálogo para negociar las destituciones solicitadas. Las demás facultades del campus operan con total normalidad.