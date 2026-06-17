Un choque múltiple se registró en la Vía Expresa Sur, a la altura del distrito de Santiago de Surco, y dejó como saldo preliminar cuatro personas heridas. Según los primeros reportes de las autoridades de tránsito, el incidente se originó cuando una de las unidades, que circulaba a alta velocidad, perdió el control e impactó en cadena contra otros cinco vehículos que se desplazaban por la zona.

Miembros del Cuerpo General de Bomberos y ambulancias llegaron al lugar para rescatar a los heridos. Dos de ellos fueron trasladados de inmediato a la clínica Vesalio donde permanecen internados bajo pronóstico reservado.

El flujo vehicular en la vía expresa se mantiene restringido de forma temporal.

El accidente quedó registrado en las cámaras de seguridad ubicadas en la zona. Según las imágenes captadas, se puede observar que una camioneta de color blanco aparece en el cuadro a gran velocidad e impacta contra la parte trasera de otros vehículos, que se encontraban en una fila de unidades a la espera del cambio la luz del semáforo.