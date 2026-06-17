Resumen

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Miembros del Cuerpo General de Bomberos y ambulancias llegaron al lugar para rescatar a los heridos. Foto: Facebook/captura de video
Miembros del Cuerpo General de Bomberos y ambulancias llegaron al lugar para rescatar a los heridos. Foto: Facebook/captura de video
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Un choque múltiple se registró en la Vía Expresa Sur, a la altura del distrito de Santiago de Surco, y dejó como saldo preliminar cuatro personas heridas. Según los primeros reportes de las autoridades de tránsito, el incidente se originó cuando una de las unidades, que circulaba a alta velocidad, perdió el control e impactó en cadena contra otros cinco vehículos que se desplazaban por la zona.

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