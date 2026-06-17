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La Decana de América deberá asegurar que la nueva opción alimentaria cumpla con los mismos estándares de calidad nutricional, accesibilidad y gratuidad que el menú ordinario. Foto: Andina
La Decana de América deberá asegurar que la nueva opción alimentaria cumpla con los mismos estándares de calidad nutricional, accesibilidad y gratuidad que el menú ordinario. Foto: Andina
Por Redacción EC

El Sexto Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por dos alumnos en el año 2024, y ordenó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) incorporar, de forma obligatoria y permanente, una alternativa de menú vegano dentro de los servicios del comedor universitario.

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