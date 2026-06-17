El Sexto Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por dos alumnos en el año 2024, y ordenó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) incorporar, de forma obligatoria y permanente, una alternativa de menú vegano dentro de los servicios del comedor universitario.

El fallo judicial marca un precedente histórico en el Perú al determinar que la UNMSM vulnera los derechos de igualdad y libertad de conciencia, al ofrecer una oferta exclusiva de raciones omnívoras. La Decana de América deberá asegurar que la nueva opción alimentaria cumpla con los mismos estándares de calidad nutricional, accesibilidad y gratuidad que el menú ordinario .

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“Se ordena a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos implementar y ofrecer de manera permanente y continua una opción de menú vegano en su comedor universitario, el cual deberá garantizar los mismos estándares de calidad nutricional, accesibilidad y gratuidad que el menú regular”.

PJ advirtió que la exclusión configura discriminación indirecta

En los fundamentos de la sentencia, el Juzgado desestimó los argumentos de la universidad, que sostenía que los regímenes alimenticios especiales responden a “estilos de vida” particulares y no a criterios generales de asistencia.

Sin embargo, de acuerdo a la resolución judicial, “el veganismo no constituye un simple estilo de vida o una opción dietética opcional, sino una convicción moral y filosófica profunda sobre la relación del ser humano con los animales, la cual se encuentra estrechamente vinculada con la libertad de conciencia”.

¿Cuál es el platillo favorito de los universitarios en el comedor de San Marcos? | Foto: Andina

El Poder Judicial remarcó el impacto excluyente que generaba la exclusión de estas opciones, lo que configura un escenario de discriminación indirecta para aquellos estudiantes que dependen del beneficio diario.

“La inexistencia de una opción vegana en el comedor universitario genera una situación de vulnerabilidad y discriminación indirecta, obligando a los estudiantes que profesan esta convicción ética a elegir entre transgredir sus principios morales fundamentales o verse privados de un servicio de asistencia alimentaria estatal que les corresponde en igualdad de condiciones”, se lee en el fallo.

Juzgado ordena a la universidad a realizar censo estudiantil

Además, el juzgado impuso la realización de una encuesta o censo oficial de manera inmediata para cuantificar el número exacto de estudiantes que optarán por esta modalidad dietética, con el fin de organizar el abastecimiento de insumos, prever la logística de las raciones diarias y evitar tanto el desabastecimiento como el desperdicio de los recursos públicos asignados al presupuesto que recibe la universidad.

El caso fue elevado a la Sala Superior de la Corte Superior de Justicia de Lima luego de que las autoridades de San Marcos interpusieran un recurso de apelación para su correspondiente revisión definitiva.