La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) presentó a la Municipalidad Provincial del Callao la propuesta técnica del Plan de Movilidad Urbana (PMU) que busca educir los tiempos y costos de desplazamiento mediante una red integrada de transporte con cuatro líneas de metro como ejes centrales del sistema masivo.

La futura Línea 9 del metro destaca entre las obras prioritarias por su conexión con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Esta ruta recorrerá 20 kilómetros e integrará los distritos de Bellavista, La Perla, San Miguel e Independencia. La infraestructura permitirá el acceso directo de los viajeros a la red ferroviaria metropolitana.

El plan también incluye la Línea 7, la cual unirá el Parque Industrial de Ancón con los puertos de Chancay y Callao. Este trayecto de 28 kilómetros beneficiará a más de 850 mil habitantes de distritos como Ventanilla y Mi Perú. La inversión estimada para este tramo específico suma 3780 millones de dólares.

La propuesta técnica global para el primer puerto demanda un financiamiento aproximado de 20 mil millones de dólares. Además de las vías férreas, el proyecto integra tres corredores de buses de tránsito rápido (BRT) y un teleférico. También establece 25 ejes viales con carriles exclusivos para el servicio de buses convencionales.

El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, encabezó la jornada de trabajo junto con especialistas de la entidad. Durante la exposición, los técnicos subrayaron que la falta de infraestructura masiva limita el desarrollo económico regional. El nuevo esquema responde a la creciente demanda de movilidad en el norte y centro de la ciudad.

Estos proyectos forman parte del Plan de Desarrollo Logístico, orientado a mejorar el acceso a plataformas industriales y antepuertos. La autoridad busca consolidar un sistema de transporte sostenible y eficiente para los próximos 20 años. La iniciativa requiere una articulación constante con el gobierno local para su futura ejecución.