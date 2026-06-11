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ATU presenta plan de transporte vía metro hacia el Callao. (Foto: Andina)
ATU presenta plan de transporte vía metro hacia el Callao. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) presentó a la Municipalidad Provincial del Callao la propuesta técnica del Plan de Movilidad Urbana (PMU) que busca educir los tiempos y costos de desplazamiento mediante una red integrada de transporte con cuatro líneas de metro como ejes centrales del sistema masivo.

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