Los usuarios del Metropolitano cuentan con una nueva alternativa para reducir sus gastos de transporte. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) amplió el beneficio de la tarifa integrada de S/3.50 a más rutas alimentadoras de Lima Norte, permitiendo que miles de pasajeros realicen conexiones con el servicio troncal sin pagar un monto adicional. La medida busca facilitar los desplazamientos diarios, mejorar la experiencia de viaje dentro del sistema y beneficiar especialmente a quienes realizan recorridos largos para llegar a sus centros de trabajo, estudio o actividades cotidianas. Descubre cuáles son las nuevas rutas incorporadas, cómo funciona este beneficio y qué otras opciones de transporte mantienen tarifas especiales.

¿QUÉ NUEVAS RUTAS YA PUEDEN UTILIZAR LA TARIFA INTEGRADA DE S/3.50?

La ATU informó que cuatro servicios alimentadores fueron incorporados al esquema tarifario integrado del Metropolitano. Se trata de las rutas:

Antúnez de Mayolo

Belaúnde

Izaguirre

Tahuantinsuyo

Con esta actualización, los pasajeros que utilizan cualquiera de estos recorridos pueden trasladarse hacia el Terminal Naranjal y continuar su viaje en el servicio troncal realizando un único pago de S/3.50, según informa La República.

¿CÓMO FUNCIONA EL NUEVO SISTEMA DE PAGO?

El mecanismo es sencillo. Los usuarios validan su tarjeta al abordar una de las rutas alimentadoras incluidas en el beneficio y luego pueden ingresar al sistema troncal sin que se efectúe un cobro adicional por la conexión.

De esta manera, el costo total del trayecto se mantiene en S/3.50 incluso cuando el pasajero combina ambos servicios. Además, la conexión en el Terminal Naranjal no genera un descuento extra en la tarjeta, lo que permite aprovechar mejor el sistema integrado implementado por la ATU.

¿QUÉ OTRAS RUTAS YA FORMABAN PARTE DE ESTE BENEFICIO?

Antes de la incorporación de las nuevas rutas, el esquema de tarifa integrada ya estaba disponible en varios servicios alimentadores. Entre ellos se encuentran:

Los Olivos

Puno

Naranjal

Villa El Salvador

Milagros de Jesús

Bertello

Puente Piedra

Con la ampliación anunciada por la ATU, un mayor número de usuarios puede acceder al beneficio y realizar recorridos más largos sin asumir costos adicionales durante el trasbordo hacia el corredor principal del Metropolitano.

¿EXISTE UN LÍMITE DE TIEMPO PARA APROVECHAR LA INTEGRACIÓN TARIFARIA?

Sí. La entidad ha señalado que la integración se aplica siempre que el pasajero complete la conexión entre el alimentador y el servicio troncal dentro de un periodo aproximado de dos horas. Durante ese tiempo, el sistema reconoce el pago efectuado inicialmente y evita nuevos descuentos.

Esta modalidad permite que los usuarios puedan desplazarse con mayor flexibilidad, especialmente quienes recorren largas distancias desde la zona norte hacia otros sectores de la capital.

¿QUÉ MEJORAS SE HAN IMPLEMENTADO EN LAS ESTACIONES PARA LAS RECARGAS?

El sistema está atravesando un proceso de renovación tecnológica tras quince años de servicio. La modernización incluye la puesta en marcha de casi un centenar de dispositivos de recarga de última generación distribuidos en todas las paradas y terminales. Estas estaciones de pago no solo son más rápidas y accesibles para personas con discapacidad, sino que también están preparadas para soportar transacciones digitales mediante códigos QR y, próximamente, permitirán el uso de tarjetas bancarias para abonar los pasajes de forma directa.

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