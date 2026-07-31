Viajar en avión puede ser una experiencia muy distinta dependiendo del asiento que le toque a cada pasajero. Mientras algunos disfrutan de mayor comodidad durante todo el trayecto, otros deben conformarse con un espacio reducido para las piernas, especialmente en vuelos largos. Aunque muchas personas creen que la única forma de mejorar esa experiencia es pagando un monto adicional, un auxiliar de vuelo reveló que existe una alternativa cuando hay disponibilidad en la cabina. El integrante de la tripulación también explicó qué actitudes aumentan las posibilidades de recibir una reubicación y cuáles pueden hacer que la solicitud sea descartada. Descubre qué recomienda este trabajador para tener más opciones de conseguir un asiento más cómodo sin gastar un sol adicional.

¿CÓMO PUEDES CONSEGUIR UN ASIENTO MÁS CÓMODO SIN PAGAR EXTRA?

El auxiliar de vuelo Miguel Muñoz explicó que, cuando hay lugares disponibles, la tripulación puede cambiar a algunos pasajeros hacia asientos con mayor espacio para las piernas, especialmente los ubicados junto a las salidas de emergencia. No obstante, precisó que esto no implica un ascenso a primera clase y que cada aerolínea establece sus propias reglas para autorizar una reubicación.

El tripulante indicó que analiza las solicitudes cuando detecta asientos libres durante el vuelo. “Si los pasajeros vienen y me dicen que necesitan más espacio por alguna razón, los muevo a los asientos sobre las alas”, comentó.

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¿POR QUÉ LA ACTITUD DEL PASAJERO PUEDE HACER LA DIFERENCIA?

Según Muñoz, la forma en que una persona se dirige a la tripulación puede influir en las posibilidades de obtener una respuesta favorable. Un trato cordial y respetuoso favorece que el personal considere la solicitud, siempre que existan asientos disponibles.

El auxiliar indicó que ser amable no garantiza el cambio de asiento, pero sí puede aumentar las probabilidades. Además, recordó que la decisión final dependerá de las políticas de la aerolínea y de las condiciones del vuelo, según informa el diario La República.

¿POR QUÉ NO ES RECOMENDABLE INVENTAR PROBLEMAS DE SALUD?

El trabajador también advirtió que fingir molestias físicas para obtener un asiento más amplio puede resultar contraproducente. Las filas de salida de emergencia están destinadas únicamente a pasajeros que puedan colaborar durante una evacuación, por lo que cualquier condición médica incompatible impediría ocupar esos lugares.

“Mi consejo es que seas honesto, no intentes ser dramático”, expresó Muñoz. Según explicó, la sinceridad permite que la tripulación valore cada caso sin poner en riesgo el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas para ese tipo de asientos.

(Foto: Pexels/Pew Nguyen).

¿QUÉ OCURRE CON LOS PASAJEROS QUE BUSCAN BENEFICIOS GRATIS DURANTE EL VUELO?

El auxiliar reveló que algunos viajeros aseguran tener problemas médicos para intentar obtener bebidas sin costo, sobre todo en aerolíneas donde incluso el agua es de pago. Sin embargo, explicó que el personal evita cuestionar esas afirmaciones porque no puede comprobar si realmente existe una condición de salud.

Pese a ello, afirmó que el comportamiento del pasajero sigue siendo determinante. “Quienes comprenden la situación y mantienen un trato respetuoso tienen mayores probabilidades de recibir una atención favorable”, señaló.

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