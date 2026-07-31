¿Viajas en avión? Este truco podría darte mucho más espacio sin costo adicional | Foto: Magnific
¿Viajas en avión? Este truco podría darte mucho más espacio sin costo adicional | Foto: Magnific
Por José Templo

Viajar en avión puede ser una experiencia muy distinta dependiendo del asiento que le toque a cada pasajero. Mientras algunos disfrutan de mayor comodidad durante todo el trayecto, otros deben conformarse con un espacio reducido para las piernas, especialmente en vuelos largos. Aunque muchas personas creen que la única forma de mejorar esa experiencia es pagando un monto adicional, un auxiliar de vuelo reveló que existe una alternativa cuando hay disponibilidad en la cabina. El integrante de la tripulación también explicó qué actitudes aumentan las posibilidades de recibir una reubicación y cuáles pueden hacer que la solicitud sea descartada. Descubre qué recomienda este trabajador para tener más opciones de conseguir un asiento más cómodo sin gastar un sol adicional.

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