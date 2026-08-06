Por Redacción EC

La relación entre Kylian Mbappé y Ester Expósito comenzó a acaparar titulares desde febrero de 2026, cuando surgieron las primeras versiones que los vinculaban sentimentalmente. Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente un romance, diversas apariciones juntos y su cercanía en distintos eventos alimentaron las especulaciones. Uno de los detalles que más curiosidad generó entre sus seguidores fue la diferencia de edad. A continuación te contamos todo sobre esta situación en particular.