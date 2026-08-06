La relación entre Kylian Mbappé y Ester Expósito comenzó a acaparar titulares desde febrero de 2026, cuando surgieron las primeras versiones que los vinculaban sentimentalmente. Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente un romance, diversas apariciones juntos y su cercanía en distintos eventos alimentaron las especulaciones. Uno de los detalles que más curiosidad generó entre sus seguidores fue la diferencia de edad. A continuación te contamos todo sobre esta situación en particular.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Kylian Mbappé y Ester Expósito?

La modelo tiene 26 años, luego de haber celebrado su cumpleaños el 26 de enero de 2026, mientras que el delantero tiene 27 y cumplirá 28 el próximo 20 de diciembre. En la práctica, ambos apenas se llevan alrededor de un año de diferencia.

Apariciones que alimentaron las especulaciones

Las imágenes y encuentros protagonizados por la actriz española y el delantero francés fueron suficientes para que las redes sociales y la prensa de espectáculos comenzaran a seguir de cerca cada uno de sus movimientos. Su complicidad en público dio pie a múltiples interpretaciones sobre el verdadero vínculo que mantienen.

A pesar del constante interés mediático, tanto Mbappé como Expósito optaron por mantener absoluta reserva respecto a su vida privada. Ninguno ha emitido declaraciones confirmando o desmintiendo los rumores, una postura que ha contribuido a que las versiones continúen circulando.

El interés de los seguidores

La posibilidad de que dos figuras con tanta popularidad estuvieran iniciando una relación despertó una enorme conversación entre fanáticos de ambos. Cada nueva fotografía, aparición o interacción fue analizada minuciosamente por usuarios en redes sociales y medios de entretenimiento.

La atención no solo se centró en su posible romance, sino también en aspectos personales como sus edades, carreras y estilos de vida. Estos elementos hicieron que la supuesta pareja se convirtiera en uno de los temas más comentados del espectáculo internacional durante 2026.

Cómo le fue a Mbappé en el Mundial 2026

En la Copa del Mundo de 2026, Kylian Mbappé volvió a asumir el liderazgo de la selección francesa y fue una de las principales figuras del certamen. Sin embargo, el objetivo de disputar una nueva final se frustró en las semifinales, instancia en la que Francia fue superada por España con un marcador de 2-0. Aunque el atacante firmó un destacado rendimiento a lo largo del torneo y confirmó su importancia dentro del equipo, la eliminación dejó a los ‘Bleus’ sin opciones de pelear por el título mundial.