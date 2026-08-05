El delantero del Real Madrid y una de las máximas estrellas del fútbol mundial, Kylian Mbappé, volvió a acaparar la atención de las redes sociales y los medios internacionales. En medio de sus días de descanso antes de incorporarse a la pretemporada con el cuadro merengue, el atacante francés compartió una serie de postales de su lujoso viaje, entre las cuales destaca una foto muy especial que confirmaría su romance con la famosa actriz española Ester Expósito.

Las románticas vacaciones de Kylian Mbappé tras una intensa temporada

Después de competir al más alto nivel en la élite europea, el atacante del Real Madrid se tomó unos días de relajación en alta mar. Mbappé publicó en su cuenta oficial de Instagram una galería con momentos destacados de sus vacaciones, que incluyen paseos en yate, paisajes nocturnos y veladas exclusivas.

Sin embargo, a diferencia de otras publicaciones donde solo aparece rodeado de amigos o compañeros de profesión, esta vez el futbolista sorprendió a sus millones de seguidores al revelar detalles de su ámbito personal y sentimental.

La foto inédita que confirmaría su relación con Esther Expósito

En la cuarta imagen del carrusel compartido por el futbolista, se aprecia una escena íntima y tranquila: una silueta femenina de espaldas disfrutando de una película proyectada al aire libre en la cubierta de un yate por la noche.

Diversos usuarios y seguidores no tardaron en reaccionar e identificar a la protagonista de la toma como la reconocida actriz española Ester Expósito. La captura transmite un ambiente de complicidad y relajación, marcando la primera vez que la estrella del Real Madrid comparte de forma abierta una estampa junto a la intérprete en sus redes sociales oficiales.

Se alista el regreso de Mbappé al Real Madrid

Como era de esperarse, la publicación superó rápidamente los millones de me gusta y se llenó de miles de comentarios de aficionados y fanáticos del espectáculo. El guiño a Ester Expósito causó furor en las plataformas digitales, donde ya se especulaba sobre una cercanía entre ambas celebridades.

Tras este descanso estival, Kylian Mbappé ultimará los detalles de sus vacaciones para ponerse bajo las órdenes del cuerpo técnico de la ‘Casa Blanca’ y afrontar los próximos retos deportivos de la temporada.