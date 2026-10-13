Aurélien Tchouaméni se pronunció sobre la carrera por el Balón de Oro 2026 y respaldó a Kylian Mbappé como su principal candidato para ganar el prestigioso galardón individual. El mediocampista del Real Madrid destacó la temporada de su compañero de equipo y consideró que, si el premio no termina en manos del delantero francés, otros dos compatriotas también tienen argumentos para conseguirlo.

Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni juegan juntos en la selección de Francia y se alistan para la Eurocopa 2024. (Foto: Getty Images) / Lionel Hahn

“Lo merece Kylian (Mbappé). Ha hecho una temporada increíble y, si no es Kylian, otros franceses como Ousmane (Dembélé) y Olise, que lo han hecho muy bien”, declaró Tchouaméni al ser consultado sobre quién debería quedarse con el Balón de Oro.

El volante también reconoció los méritos de Ousmane Dembélé, quien destacó con el Paris Saint-Germain y conquistó la Champions League, así como los de Michael Olise, una de las figuras del Bayern de Múnich durante la temporada. Ambos aparecen entre los candidatos que, a criterio de Tchouaméni, merecen ser considerados para el reconocimiento.

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se celebrará el lunes 26 de octubre en el teatro London Palladium, en Londres, Inglaterra, en una edición especial que conmemorará los 70 años del galardón. Entre los principales candidatos figuran Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane y Michael Olise, junto con Ousmane Dembélé, Rodri y Lionel Messi, quienes también integran la lista de 30 nominados. La elección reconocerá el rendimiento de los futbolistas durante la temporada 2025-2026 y el Mundial, en una disputa que reúne a figuras del fútbol europeo y mundial.