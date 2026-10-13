Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni juegan juntos en la selección de Francia y se alistan para la Eurocopa 2024. (Foto: Getty Images)
Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni juegan juntos en la selección de Francia y se alistan para la Eurocopa 2024. (Foto: Getty Images)
/ Lionel Hahn
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Aurélien Tchouaméni se pronunció sobre la carrera por el Balón de Oro 2026 y respaldó a Kylian Mbappé como su principal candidato para ganar el prestigioso galardón individual. El mediocampista del Real Madrid destacó la temporada de su compañero de equipo y consideró que, si el premio no termina en manos del delantero francés, otros dos compatriotas también tienen argumentos para conseguirlo.