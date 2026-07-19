El jugador francés Kylian Mbappé concluyó su actuación en el Mundial 2026 con un doblete, aunque la selección de Francia perdió 6-4 frente a Inglaterra en el encuentro por el tercer lugar. A pesar de la derrota, el delantero culminó el certamen como el máximo artillero al sumar 10 anotaciones, superando a todos sus competidores en la tabla de goleadores. Además de conquistar el liderato goleador del torneo, Mbappé alcanzó un nuevo hito al convertirse en el máximo anotador de la historia de los Mundiales con 22 tantos. De esta manera, dejó atrás por un gol a Lionel Messi, quien aún tiene la posibilidad de igualar o superar esa marca cuando dispute la gran final frente a España. Sin embargo, a horas de disputarse la gran final del Mundial 2026 le dejó un claro mensaje al delantero histórico de Argentina.

Este es el mensaje que le dejó Mbappé a Lionel Messi a unas horas antes de jugarse la gran final del Mundial 2026

Kylian Mbappé no dudó en elogiar a Lionel Messi antes de la final del Mundial y dejó una frase que llamó la atención. “Leo convierte todo el tiempo. Mañana va a convertir, seguro”, expresó el delantero francés al ser consultado por el micrófono de M6 tras el encuentro frente a Inglaterra. Sus declaraciones llegaron luego de convertirse en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo, un logro que, según confesó, pasa a un segundo plano. El atacante explicó que su principal objetivo siempre es aportar con goles para el beneficio colectivo y reconoció que esa faceta lo ha hecho crecer como futbolista. Sin embargo, admitió que habría cambiado su récord personal por la posibilidad de disputar la final del Mundial. Aunque considera que la marca quedará como parte de su legado cuando concluya su carrera, remarcó que, en este momento, la decepción por no pelear por el título pesa mucho más que cualquier reconocimiento individual.

Mbappé explica las razones por la cual Inglaterra le metió cuatro goles en el primer tiempo a la selección francesa

Kylian Mbappé también hizo una autocrítica tras la derrota de Francia por 6-4 frente a Inglaterra en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. El delantero del Real Madrid reconoció que el rendimiento del equipo durante la primera mitad estuvo muy por debajo de lo esperado y comprendió las críticas de quienes consideraron que el seleccionado francés no honró su camiseta en ese tramo del encuentro. El atacante explicó que el bajo nivel no respondió a una falta de compromiso, sino al duro impacto anímico que dejó la eliminación en semifinales. Señaló que el plantel afrontó el compromiso golpeado emocionalmente y admitió que esa situación terminó pasándoles factura. Asimismo, destacó que el conjunto inglés supo aprovechar ese momento de vulnerabilidad para imponer condiciones y reaccionar antes que los franceses.

Mbappé podría ganar la bota de oro, pero hasta aquí ya ha superado algunos récords en la historia de los mundiales

El atacante alcanzó un nuevo hito en la historia de los Mundiales al registrar 22 goles en apenas 22 partidos disputados. Además, sus 10 conquistas en la Copa del Mundo 2026 lo ubicaron entre las mejores campañas goleadoras en una sola edición. Con esa cifra igualó la marca del alemán Gerd Müller lograda en México 1970 y dejó atrás los registros del brasileño Ademir y del portugués Eusebio, ambos con nueve anotaciones. El francés ahora solo es superado por Just Fontaine, autor de 13 tantos en Suecia 1958, y por el húngaro Sandor Kocsis, quien marcó 11 en Suiza 1954. Mientras tanto, Lionel Messi suma ocho goles y aún tiene la posibilidad de escalar posiciones en la final ante España. Mbappé también destacó en la faceta de asistencias, ya que dio un pase de gol frente a Inglaterra e igualó al capitán argentino con cuatro asistencias en el torneo, manteniendo abierta la disputa por la Bota de Oro.

¿Qué otros criterios tienen la FIFA para considerar la bota de oro en caso que Messi iguale en goles con Mbappé?

Según el reglamento del Mundial 2026 establece en su artículo 45 los criterios para determinar al ganador de la Bota de Oro. El primer factor que se toma en cuenta es la cantidad de goles marcados durante la fase final del torneo. Si dos o más futbolistas igualan en ese apartado, el siguiente criterio corresponde al número de asistencias registradas y, de persistir el empate, se evalúan los minutos disputados por cada jugador. En ese último escenario, el futbolista con menor tiempo en cancha obtiene ventaja al demostrar una mayor eficacia ofensiva. El camino de Argentina hacia la final incluyó dos encuentros con tiempo suplementario, lo que incrementó el total de minutos acumulados por Lionel Messi. Por ello, si termina igualado con Kylian Mbappé tanto en goles como en asistencias, el delantero francés sería favorecido por el sistema de desempate y se adjudicaría el premio al máximo goleador del certamen.

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