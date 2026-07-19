Por Christian Gambini

El jugador francés Kylian Mbappé concluyó su actuación en el Mundial 2026 con un doblete, aunque la selección de Francia perdió 6-4 frente a Inglaterra en el encuentro por el tercer lugar. A pesar de la derrota, el delantero culminó el certamen como el máximo artillero al sumar 10 anotaciones, superando a todos sus competidores en la tabla de goleadores. Además de conquistar el liderato goleador del torneo, Mbappé alcanzó un nuevo hito al convertirse en el máximo anotador de la historia de los Mundiales con 22 tantos. De esta manera, dejó atrás por un gol a Lionel Messi, quien aún tiene la posibilidad de igualar o superar esa marca cuando dispute la gran final frente a España. Sin embargo, a horas de disputarse la gran final del Mundial 2026 le dejó un claro mensaje al delantero histórico de Argentina.