El cuerpo humano necesita una combinación adecuada de vitaminas y minerales para mantenerse en equilibrio, fortalecer sus defensas y desarrollar correctamente procesos esenciales como el metabolismo. Dentro de este grupo de nutrientes destaca la vitamina B12, un compuesto fundamental para la formación de la sangre, el mantenimiento de las neuronas y el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Su presencia en la alimentación diaria resulta indispensable, aunque algunas personas pueden presentar dificultades para absorberla, lo que podría desencadenar una deficiencia y repercutir en nuestra salud.

La falta de vitamina B12 no siempre aparece de manera evidente al inicio, pero con el paso del tiempo puede manifestarse a través de diferentes señales que afectan la salud. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la piel pálida, las palpitaciones, la pérdida de apetito, la reducción de peso, los problemas de memoria, la depresión, las alteraciones neurológicas y las lesiones en la boca o la lengua. Además, una deficiencia prolongada puede estar relacionada con la aparición de anemia megaloblástica, un trastorno caracterizado por la producción insuficiente de glóbulos rojos saludables.

Las señales que pueden alertar sobre una deficiencia

De acuerdo con información del National Institutes of Health (NIH), los niveles insuficientes de vitamina B12 también pueden generar consecuencias en los más pequeños. En bebés con esta carencia nutricional se pueden presentar dificultades en el crecimiento, retrasos para alcanzar ciertas etapas del desarrollo y problemas relacionados con la anemia megaloblástica.

La dificultad del organismo para absorber adecuadamente este nutriente puede ser una de las razones por las que algunas personas desarrollan una deficiencia. Cuando la vitamina B12 no llega en cantidades suficientes al cuerpo, pueden aparecer molestias que afectan la energía, la concentración y el bienestar general. Por ello, mantener una alimentación equilibrada y contar con orientación médica resulta importante para identificar posibles carencias y tomar medidas adecuadas.

Los alimentos donde puedes encontrar vitamina B12

La vitamina B12 pertenece al grupo de vitaminas hidrosolubles y se encuentra principalmente en alimentos de origen animal. Según el NIH, algunos de los productos que aportan este nutriente son el pescado, la carne, las aves, los huevos, la leche y otros derivados lácteos, alimentos que forman parte de una dieta que busca cubrir las necesidades nutricionales del organismo.

Además, aquellas personas que tienen dificultades para obtener suficiente vitamina B12 mediante la alimentación pueden recurrir, bajo recomendación profesional, a productos fortificados. Entre ellos destacan algunos cereales enriquecidos que pueden convertirse en una alternativa para complementar la cantidad necesaria de este nutriente, especialmente en determinados casos donde existe una menor absorción.

Una vitamina relacionada con la energía y la salud celular

Mantener niveles adecuados de vitamina B12 contribuye al desarrollo normal del organismo, ya que participa en procesos relacionados con la producción de células y el funcionamiento del sistema nervioso. Por ello, su consumo forma parte de una alimentación completa que busca conservar la salud y prevenir alteraciones asociadas a su ausencia.

Asimismo, quienes realizan actividad física también requieren una dieta equilibrada que incluya vitaminas, minerales y proteínas suficientes para favorecer la recuperación y el rendimiento. Sin embargo, cualquier suplementación con vitamina B12 debe realizarse de manera responsable y considerando las necesidades individuales de cada persona, especialmente cuando existe sospecha de una deficiencia.