Por Kenyi Peña Andrade

El cuerpo humano necesita una combinación adecuada de vitaminas y minerales para mantenerse en equilibrio, fortalecer sus defensas y desarrollar correctamente procesos esenciales como el metabolismo. Dentro de este grupo de nutrientes destaca la vitamina B12, un compuesto fundamental para la formación de la sangre, el mantenimiento de las neuronas y el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Su presencia en la alimentación diaria resulta indispensable, aunque algunas personas pueden presentar dificultades para absorberla, lo que podría desencadenar una deficiencia y repercutir en nuestra salud.