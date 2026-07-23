Tras el anuncio oficial en redes sociales, te contamos todos los detalles sobre el regreso de Mbappé, el arte de la edición Ultimate y lo que se espera de esta nueva entrega. (Foto: EA Sports)
Tras el anuncio oficial en redes sociales, te contamos todos los detalles sobre el regreso de Mbappé, el arte de la edición Ultimate y lo que se espera de esta nueva entrega. (Foto: EA Sports)
Por Paolo Valdivia

La expectativa sobre cuál sería la figura principal de la nueva entrega de EA SPORTS FC 27 ha llegado a su fin. Después de meses de especulaciones y filtraciones en redes sociales, la desarrolladora de videojuegos y el propio jugador han hecho oficial el anuncio.

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