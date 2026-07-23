La expectativa sobre cuál sería la figura principal de la nueva entrega de EA SPORTS FC 27 ha llegado a su fin. Después de meses de especulaciones y filtraciones en redes sociales, la desarrolladora de videojuegos y el propio jugador han hecho oficial el anuncio.

Si quieres saber quién es la imagen de este año, qué novedades trae esta edición y cómo se compara con entregas anteriores, aquí te contamos todos los detalles.

Kylian Mbappé es la portada oficial de EA SPORTS FC 27

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, es oficialmente el rostro principal de la portada de EA SPORTS FC 27.

A través de sus redes sociales oficiales, el futbolista confirmó la noticia compartiendo la imagen de la edición Ultimate Edition acompañada de un directo “I’M BACK” (“Estoy de vuelta”), etiquetando a las cuentas oficiales de EA SPORTS. En la imagen promocional se le observa celebrando efusivamente con el kit del Real Madrid.

La cuarta portada en la carrera de Kylian Mbappé

Este hito representa un regreso triunfal para la estrella francesa dentro del simulador de fútbol. Mbappé ya había sido la figura central del videojuego en tres ocasiones consecutivas:

FIFA 21

FIFA 22

FIFA 23

Con su aparición en FC 27, Mbappé alcanza su cuarta portada histórica en la saga de EA Sports, igualando la marca que durante años ostentó Lionel Messi y consolidándose como uno de los embajadores más importantes de la franquicia.

Una portada con sello artístico: la fotografía de Gabriel Moses

A diferencia de las ediciones tradicionales con captura digital directa, la portada de la Ultimate Edition de EA SPORTS FC 27 destaca por su enfoque artístico.

La icónica fotografía fue capturada por el reconocido fotógrafo y director británico Gabriel Moses, aportando una estética sobria, cinematográfica y enfocada en la intensidad del festejo del jugador francés con la indumentaria merengue.

¿Cuándo sale a la venta EA SPORTS FC 27 y en qué plataformas estará disponible?

EA SPORTS suele mantener su calendario habitual de lanzamientos para el último trimestre del año. Se espera que el juego esté disponible para las plataformas principales:

PlayStation 5 / PlayStation 4

Xbox Series X|S / Xbox One

PC (Steam, EA App, Epic Games Store)

Nintendo Switch

Además, quienes adquieran la Ultimate Edition contarán con el habitual acceso anticipado de una semana, así como puntos FC y artículos promocionales para el modo Ultimate Team.