Kylian Mbappé anotó el segundo gol del Real Madrid en la victoria parcial por 2-0 frente al Sevilla en el Santiago Bernabéu. El delantero francés marcó al minuto 37 tras una brillante asistencia de taco por parte de Jude Bellingham, definiendo con un potente disparo cruzado dentro del área chica ante el arquero Odysseas Vlachodimos. Previamente, Arda Güler había abierto el marcador para el conjunto dirigido por José Mourinho. El partido correspondiente a LaLiga se encuentra actualmente en el descanso tras una primera mitad de claro dominio merengue.
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