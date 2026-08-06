Por Redacción EC

Controlar las emociones de los niños puede convertirse en un reto constante para padres y cuidadores, especialmente cuando enfrentan episodios de enojo intenso. La ira infantil suele aparecer como respuesta a situaciones de frustración, cuando los menores no consiguen aquello que desean o esperan obtener. Negarse a comprar un juguete, limitar el consumo de algún alimento o imponer ciertas reglas son algunas de las causas más comunes de estas reacciones. Estas explosiones emocionales, conocidas como rabietas o pataletas, suelen manifestarse con llanto, gritos y resistencia, lo que dificulta su manejo y pone a prueba la paciencia de los adultos. Un “berrinche” puede desesperar a cualquier padre o madre, la forma de actuar para calmar puede ser hasta violenta, pero ahora los especialistas tienen las frases necesarias.