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Fallece a los 101 años José Enrique Barreto Estrada. (Foto: Andina)
Fallece a los 101 años José Enrique Barreto Estrada. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El general FAP en retiro José Enrique Barreto Estrada, fundador y principal impulsor del Parque de las Leyendas, falleció este martes a los 101 años, informó la emblemática institución limeña, que destacó su aporte al desarrollo de uno de los espacios culturales, recreativos y de conservación más importantes del país.

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