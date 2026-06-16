El general FAP en retiro José Enrique Barreto Estrada, fundador y principal impulsor del Parque de las Leyendas, falleció este martes a los 101 años, informó la emblemática institución limeña, que destacó su aporte al desarrollo de uno de los espacios culturales, recreativos y de conservación más importantes del país.

Barreto Estrada fue reconocido por su permanente compromiso con la protección de la flora y fauna peruana, una labor que tuvo como máxima expresión la creación de la zona Selva del Parque de las Leyendas, concebida para representar la riqueza natural de la Amazonía.

Fallece fundador del Parque de las Leyendas, general FAP (r) José Barreto. (Foto: Andina)

Bajo su supervisión se implementaron diversos ambientes inspirados en los ecosistemas amazónicos, entre ellos una isla, una cocha, senderos y espacios destinados al albergue de aves y mamíferos. Asimismo, impulsó la incorporación de vegetación característica de la selva peruana con el objetivo de acercar a los visitantes a la biodiversidad de esta región.

Su vínculo con el Parque de las Leyendas se remonta a la década de 1960, cuando participó en el desarrollo del proyecto promovido junto al entonces presidente de la República, arquitecto Fernando Belaunde Terry, y al conservacionista Felipe Benavides Barreda.

Uno de sus principales aportes fue la actualización del Plan Maestro del Parque de las Leyendas en 1963, considerado el documento más importante para la planificación y desarrollo de este singular centro arqueológico, botánico y zoológico.

El Parque de las Leyendas expresa su más profundo pesar por el sensible fallecimiento del Gral. FAP (r) José Enrique Barreto Estrada, destacado miembro de nuestra historia institucional y figura fundamental en el desarrollo de este emblemático espacio.

Descanse en paz J.E.B.E. pic.twitter.com/JKTDm1qw7c — El Parque de las Leyendas (@parqueleyendas_) June 16, 2026

A lo largo de su trayectoria, Barreto Estrada mantuvo una estrecha relación con la institución y entre 2004 y 2006 ejerció la presidencia del Parque de las Leyendas, cargo que asumió como reconocimiento a más de cuatro décadas de trabajo y dedicación.

En mérito a su contribución al desarrollo del recinto y a la promoción de la cultura en la capital, la Municipalidad Metropolitana de Lima le otorgó la Medalla de Lima, una de las más altas distinciones de la ciudad.

A través de un pronunciamiento, el Parque de las Leyendas expresó su agradecimiento por la visión y compromiso del general FAP (r), a quien recordó como uno de los artífices de su crecimiento institucional. “Hoy despedimos a quien muchas veces llamó a este lugar su segundo hogar” , señaló la entidad.