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Según el municipio, estas acciones fueron tomadas para evitar el comercio informal, el cobro de cupos y extorsiones, priorizando el ordenamiento urbano | Foto: Difusión
Según el municipio, estas acciones fueron tomadas para evitar el comercio informal, el cobro de cupos y extorsiones, priorizando el ordenamiento urbano | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ejecutó esta madrugada un operativo de recuperación de espacios públicos en la tradicional Alameda Chabuca Granda, ubicada en el Centro Histórico de Lima, con el objetivo de “reforzar el orden, la seguridad y el adecuado uso” del espacio público.

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