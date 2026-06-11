Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Sicarios atacan a balazos unidades de transporte público, amenazan y piden cupos al sector. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
Sicarios atacan a balazos unidades de transporte público, amenazan y piden cupos al sector. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
Por Redacción EC

El presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, reveló que todas las empresas del rubro están siendo extorsionadas por bandas y que, según el balance de la Policía Nacional del Perú, 64 conductores murieron bajo la modalidad de sicariato o extorsión durante el presente año.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.