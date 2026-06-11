El presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, reveló que todas las empresas del rubro están siendo extorsionadas por bandas y que, según el balance de la Policía Nacional del Perú, 64 conductores murieron bajo la modalidad de sicariato o extorsión durante el presente año.

“Todas, todas están siendo extorsionadas y en todos sitios”, dijo este miércoles a RPP. “No hay una empresa que diga ‘yo no estoy siendo extorsionada’. Que no lo denuncien es otra cosa”.

Vargas explicó que los extorsionadores optan por cobrar directamente dinero en los paraderos porque las unidades cuentan con efectivo. “A las empresas no están llegando directamente, van a las unidades porque hay que ser honestos en ese sentido, a los carros, los que tienen la plata del momento”, precisó el representante gremial.

“Lo que más duele quizás como persona, como ser humano y como ciudadano de nuestro país, es como que si nos hubiésemos hecho ya una costumbre de que maten a nuestros conductores y no se diga nada”, lamentó. “Que agarren a una persona que haya rayado una cédula de votación es más noticia que maten a conductores, choferes de transportes o que maten a cualquier persona, la verdad”.

La violencia impacta la operatividad de las empresas formales. Debido al temor de los conductores por perder la vida, muchas compañías reducen sus flotas y operan solo con una fracción de su capacidad. “Hoy en día el sector transporte está viviendo la crisis más severa que tenemos. Estamos quebrando y estamos muriendo. Por eso hemos pedido subsidio”.

El gremio cuestiona la falta de resultados del Gobierno pese a la vigencia del estado de emergencia, y calificó las normativas vigentes como herramientas ineficaces para desarticular a las bandas como “letra muerta” porque no han sido reglamentadas y porque las capturas no se ven reflejadas en la disminución de amenazas y asesinatos.