Resumen

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Usuarios llegan desde las 4:30 a.m. para tramitar su pasaporte sin cita previa. (Foto: Captura de YT/RPP)
Usuarios llegan desde las 4:30 a.m. para tramitar su pasaporte sin cita previa. (Foto: Captura de YT/RPP)
Por Redacción EC

A diez días de la entrada en vigor del nuevo sistema para tramitar pasaportes electrónicos sin cita previa, decenas de ciudadanos continúan formando largas filas desde la madrugada en la sede central de la Superintendencia Nacional de Migraciones, ubicada en el distrito de Breña.

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