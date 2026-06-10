A diez días de la entrada en vigor del nuevo sistema para tramitar pasaportes electrónicos sin cita previa, decenas de ciudadanos continúan formando largas filas desde la madrugada en la sede central de la Superintendencia Nacional de Migraciones, ubicada en el distrito de Breña.

De acuerdo a RPP, desde tempranas horas de la mañana ya se había formado una cola de aproximadamente 60 personas que aguardaban su turno para ingresar y realizar el trámite. Entre los primeros usuarios se encontraban ciudadanos que afirmaron haber llegado alrededor de las 4:30 a.m. para ser atendidos lo más pronto posible.

Otra ciudadana señaló que, aunque encontró una considerable cantidad de personas al llegar, la atención comenzó a fluir con rapidez minutos después, por lo que esperaba concluir el procedimiento en un tiempo razonable.

Durante la jornada también se observó la presencia de un patrullero policial en los exteriores de la sede de Migraciones, como parte de las medidas de seguridad destinadas a resguardar a los ciudadanos que permanecen en las colas desde las primeras horas del día.

La Superintendencia Nacional de Migraciones dispuso desde el pasado 1 de junio la eliminación del sistema de citas virtuales para la emisión de pasaportes electrónicos. Desde entonces, la atención se realiza de manera presencial, sin cita previa y por estricto orden de llegada.

Según explicó la entidad, la principal motivación de esta decisión fue combatir a los denominados tramitadores ilegales, quienes aprovechaban el sistema digital implementado tras la pandemia para acaparar citas y luego revenderlas a los usuarios.

El superintendente de Migraciones, Juan Alvarado, señaló que la medida busca devolver a los ciudadanos un acceso más rápido y transparente al servicio. Asimismo, indicó que la institución decidió implementar el nuevo esquema tras realizar dos pruebas piloto que permitieron atender a cerca de 300 personas por día con resultados favorables.

Con este cambio, Migraciones espera agilizar la obtención del pasaporte electrónico y reducir las dificultades que enfrentaban los usuarios para conseguir una cita a través de la plataforma virtual.