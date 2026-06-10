Esa vez, se congregaron a familias, aficionados y profesionales en un recorrido por la historia de Lima. El motivo era especial: rendir homenaje a los 150 años de El Comercio, el diario Decano del Perú.

Más de 500 ciclistas se inscribieron en las diferentes categorías, entre aficionados y profesionales. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio / Julián Espinoza) / JULIAN ESPINOZA

BICICLETEADA POR EL COMERCIO: EL DESPERTAR DE UNA TRADICIÓN

La expectativa se gestó desde los días previos, cuando los clubes de ciclismo y las familias comenzaron a preparar sus equipos. Fue notoria la entusiasta organización de equipos femeninos como 'Amazonas del Pedal‘, 'Full Speed' y 'Cyclo Fem‘, que prometían poner una nota de color y competencia técnica en el asfalto limeño.

El día anterior a la Gran Bicicleteada por los 150 años de El Comercio, este diario publicó la ruta oficial. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Mientras la redacción del diario cubría los sucesos internacionales de la semana —incluyendo la sorpresa del tenista estadounidense Michael Chang en Roland Garros—, la mirada de los lectores de la edición del sábado 10 de junio de 1989 estaba puesta en la página de Deportes.

En esa leída sección, destacaba el mapa que marcaba la ruta profesional desde el Centro de Lima (la puerta del diario), pasando por la Panamericana, la Vía de Evitamiento y la avenida Javier Prado, hasta el Campo de Marte, en Jesús María.

Con el trofeo del primer lugar en primerísimo plano, la actividad ciclística de El Comercio fue un total éxito. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio / Julián Espinoza) / JULIAN ESPINOZA

Dirigentes como Guillermo de Vivanco trabajaron intensamente junto al comité organizador, asegurando que cada detalle logístico estuviera cubierto para recibir a los más de 500 inscritos. La prueba ofrecía dos escenarios distintos.

Se trató, por un lado, de un desafío de 150 kilómetros para los expertos, diseñado para poner a prueba su resistencia física, y una bicicleteada recreativa de 40 kilómetros, pensada para la participación ciudadana.

Todo estaba dispuesto para que el evento no solo fuera solo un homenaje al diario Decano, sino también el nacimiento de una tradición ciclística que muchos esperaban ver repetirse cada año.

Ciclistas de todas las edades y de diferentes clubes se animaron a participar y tentar el primer lugar. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio / Julián Espinoza) / JULIAN ESPINOZA

LA PARTIDA Y EL PULSO DE LA CIUDAD

A las 8 y 30 de la mañana, de ese domingo 11 de junio de 1989, frente a la histórica sede de El Comercio, en la intersección de los jirones Lampa y Miró Quesada (hoy Santa Rosa), se dio la señal de partida.

La estampa era inconfundible: una serpiente multicolor de ciclistas que avanzaba con determinación por la avenida Abancay. La seguridad, coordinada por la Prefectura y la Policía Nacional, garantizó que la marea de deportistas fluyera sin incidentes, protegiendo tanto a los profesionales como a los niños que se sumaron a la fiesta.

El trayecto fue una exhibición de contrastes. Mientras el grupo recreativo disfrutaba de un ritmo amable, el pelotón de los 150 km. mantenía una exigencia competitiva alta, enfrentándose a las complejidades de la carretera Panamericana.

Los ciclistas profesionales se colocaron en la primera línea de la partida, frente al local emblemático del diario. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio / Julián Espinoza) / JULIAN ESPINOZA

Cada rincón de la ruta, desde el puente Ricardo Palma hasta la Vía de Evitamiento, se convirtió en un escenario donde el esfuerzo personal se fundía con la algarabía colectiva.

La jornada fue más que una simple carrera; fue un ejercicio de unidad ciudadana donde la competencia quedó, por momentos, en segundo plano frente al orgullo de participar en un aniversario tan significativo.

En los rostros de los participantes —señalaron los cronistas de la época—, que iban desde veteranos hasta jóvenes promesas, se reflejaba la satisfacción de saberse parte de una página brillante para el diario Decano de la prensa nacional.

La jornada dominical de ese 11 de junio de 1989 fue friolenta, pero el calor provenía del espíritu deportivo de los participantes. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio / Julián Espinoza) / JULIAN ESPINOZA

EL PODIO Y EL LEGADO DEL SESQUICENTENARIO

La meta en el Campo de Marte fue el escenario de un recibimiento apoteósico. En la prueba central de los 150 kilómetros, Tony Ledgard se consagró como el gran protagonista, dominando la categoría junior con un tiempo de 2 horas, 41 minutos y 44 segundos, a una impresionante velocidad promedio de 41 km/h.

Su actuación, calificada como la más sólida de la jornada, fue el punto culminante de una competencia que también vio brillar a figuras como Daniel Barrera en los 70 kilómetros de los masters, Jean Pierre Lecaros en infantiles, y Nelly Blocker, quien destacó con tenacidad entre las damas.

La ceremonia de premiación, que contó con la presencia de directivos del diario y autoridades deportivas, entregó trofeos concretando la alianza entre El Comercio y el deporte nacional. Al día siguiente, el balance era unánime: la logística había sido impecable y el impacto social, innegable.

A la derecha, Pedro Cateriano, representante del diario, da la orden de partida para los ciclistas, grandes y chicos. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio / Julián Espinoza) / JULIAN ESPINOZA

Incluso quienes no pudieron asistir, como la diputada Bertha Gonzales Posada, expresaron su pesar por perderse lo que ya se calificaba como un evento de referencia. Ese domingo 11 de junio de 1989 se sintió como un logro de todos, a pesar de un contexto nacional marcado por atentados terroristas y crisis social generalizada.

La sección Deporte Total informó al detalle los pormenores de una carrera que quedó como un ejemplo de cooperación, valentía y esperanza, en medio de un país en profunda crisis. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Los ciudadanos creyeron, por unas horas, en un país con esperanza, y con la convicción de que el deporte, bajo el formato de una solidaria bicicleteada, era una vía perfecta para celebrar la identidad y la vida.

Mientras las bicicletas regresaban a sus hogares, quedó la sensación, decían los cronistas de los años 90, de que aquella jornada ciclística había sido, o parecía, el comienzo de una sana costumbre colectiva. Este diario cumplió con su homenaje, pero Lima se quedó con la certeza de que, sobre dos ruedas, siempre se avanza mejor.