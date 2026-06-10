Por Carlos Batalla

La mañana del domingo 11 de junio de 1989 se llenó de bicicletas, entusiasmo y espíritu festivo. Lo que nació como una iniciativa de la Federación Peruana de Ciclismo se transformó en una multitudinaria celebración.

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