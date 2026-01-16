| : Aniversario de Lima | Aniversario 491 de Lima | Ciudad de los Reyes | | EL COMERCIO PERÚSuscríbete
Aniversario de Lima: el reto de la maratón “Ciudad de Lima” durante El Niño de 1983 | FOTOS INÉDITAS

Una maratón de los años 80 organizada por la Municipalidad de Lima pasó a la historia no por sus récords sino por haberse corrido bajo las condiciones más extremas de un verano infernal, con el fenómeno de El Niño desatado. Ocurrió el 15 de enero de 1983 y se convirtió en una verdadera odisea para cientos de atletas.

Lima, 15 de enero de 1983. La maratón "Ciudad de Lima" se dio en el marco de las actividades por el 448 aniversario de la capital peruana. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio / Darío Médico)
En enero de 1983, Lima celebraba 448 años de fundación española con actos protocolares y discursos de rigor; pero, al mismo tiempo, se volcaba a las calles para ser testigo de una gesta deportiva que desafió el sol inclemente de ese verano con fenómeno de El Niño incluido.

