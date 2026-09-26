icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Imagen del doctor Aurelio Miró Quesada Sosa del 30 de abril de 1961, entonces subdirector del diario Decano. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
Imagen del doctor Aurelio Miró Quesada Sosa del 30 de abril de 1961, entonces subdirector del diario Decano. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
/ EL COMERCIO
Por Carlos Batalla

Ese sábado 26 de septiembre de 1998, la crónica e historia nacionales quedaron marcadas por la partida de una figura central de nuestro periodismo y humanidades. A los 91 años, Aurelio Miró Quesada Sosa, el entonces director y presidente del directorio de El Comercio, falleció en la clínica San Felipe, en Jesús María, dejando tras de sí una impronta inconfundible en la prensa, la universidad y el pensamiento peruano. Su deceso convocó una sentida manifestación de duelo que trascendió lo familiar para involucrar a la intelectualidad y a la clase política del país.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.