Hoy se conmemoran 491 años de historia de la capital peruana con una programación que resalta su riqueza cultural y su legado virreinal. La Municipalidad de Lima ha organizado una serie de encuentros artísticos y sociales diseñados para unir a la ciudadanía en torno a su identidad limeña.

Entre los eventos más esperados destaca el concierto de gala, que cerrará la jornada central del aniversario y reunirá a cientos de asistentes. Descubre a qué hora será el concierto de gala, qué otras actividades se realizarán ese día y cómo participar de esta celebración por Lima.

¿CUÁL ES EL HORARIO FIJADO PARA EL CONCIERTO DE GALA POR EL ANIVERSARIO?

El evento musical más importante de la jornada está programado para iniciar a las 08:00 p.m. de este domingo. Esta gala representa el cierre de las actividades protocolares por el día central de la fundación y busca congregar a los asistentes en una atmósfera de celebración y arte.

¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y TRADICIONALES PROGRAMADAS?

La jornada del 18 de enero inició desde muy temprano con una oferta que combina el bienestar físico y la tradición hípica:

Competencia atlética: a las 06:00 a.m. se dio la partida a la carrera “Lima Corre 10K”, teniendo como escenario el Circuito Mágico del Agua.

a las 06:00 a.m. se dio la partida a la carrera “Lima Corre 10K”, teniendo como escenario el Circuito Mágico del Agua. Hípica de aniversario: durante la tarde, exactamente a las 4:00 p.m., se realizará el tradicional Clásico Ciudad de Lima, una cita infaltable en el calendario de festejos de la capital.

¿QUÉ EVENTOS CULTURALES E HISTÓRICOS SE PUEDEN VISITAR EN EL CENTRO?

Para quienes buscan profundizar en el pasado de la ciudad, el Archivo General de la Nación y otras instituciones han preparado muestras exclusivas. Al mediodía, la Casa de la Cultura Criolla “Rosa Mercedes Ayarza” será sede de una ponencia sobre la desaparición de las murallas coloniales a cargo del experto Miguel Ángel del Castillo.

Posteriormente, a las 12:30 p.m., se inaugurará en el Jr. Moquegua 376 la exposición “Huellas de Lima”, una exhibición de libre acceso que permanecerá abierta hasta el 29 de enero y que incluye música, gastronomía y documentos nunca antes vistos.

Asimismo, la identidad local tomará las calles con un despliegue de mil bailarines que recorrerán el trayecto desde el Parque de la Muralla hasta la Plazuela Rosa Merino entre las 2 y 4 de la tarde, según informa RPP.

¿POR QUÉ MOTIVO SE SUSPENDIÓ LA SERENATA DEL SÁBADO 17?

La tradicional víspera en la Plaza de Armas fue cancelada por disposición de la Municipalidad Metropolitana de Lima, como un gesto de luto ante la tragedia que cobró la vida de dos empleados de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape). Las víctimas, identificadas como Jessica Corachahua Toledo y Wilfredo Rosales Mallma, fallecieron el pasado miércoles mientras realizaban labores de limpieza en la Panamericana Sur.

El alcalde Renzo Reggiardo fue quien comunicó la decisión de suspender el evento musical en señal de duelo por los trabajadores municipales. Asimismo, la autoridad indicó que cualquier información relacionada con una posible nueva fecha para este evento será difundida exclusivamente a través de las plataformas de comunicación oficiales de la comuna.

VÍDEO RECOMENDADO: