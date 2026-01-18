Lima celebra este domingo 18 de enero sus 491 años de fundación con una variada programación abierta al público que combina deporte, historia, arte y tradición. Desde muy temprano, distintos espacios del Centro Histórico se convierten en escenarios de actividades gratuitas pensadas para vecinos y visitantes que deseen sumarse a la conmemoración del día central de la capital peruana.
A lo largo de la jornada se desarrollan eventos deportivos, charlas históricas, exposiciones documentales, pasacalles y espectáculos artísticos que resaltan la identidad limeña. La agenda se extiende desde la mañana hasta la noche y ofrece alternativas para todas las edades. Descubre dónde y a qué hora puedes participar de las actividades gratuitas por el aniversario de Lima.
¿QUÉ EVENTOS CULTURALES E HISTÓRICOS PUEDEN VISITARSE?
Para aquellos interesados en profundizar en el pasado urbano, el Archivo General de la Nación ha preparado una oferta documental sumamente valiosa que incluye las siguientes opciones:
- Proyección Histórica: Se presentará un material audiovisual tipo documental que narra el devenir de la ciudad a través de archivos recuperados, con ingreso totalmente libre.
- Charla Magistral: al mediodía, la Casa de la Cultura Criolla “Rosa Mercedes Ayarza” recibirá al investigador Miguel Ángel del Castillo, quien disertará sobre la demolición de las antiguas murallas coloniales.
- Muestra “Huellas de Lima”: A partir de las 12:30 de la tarde, se inaugura en el Jirón Moquegua 376 una exposición que reúne manuscritos nunca antes vistos, conferencias especializadas y representaciones de pregones antiguos. Esta exhibición se mantendrá vigente hasta el 29 de enero, atendiendo de martes a domingo entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m.
- Clásico Ciudad de Lima: durante la tarde, exactamente a las 4:00 p.m., se realizará este tradicional evento, una cita infaltable en el calendario de festejos de la capital.
¿CUÁL ES LA RUTA Y EL HORARIO DEL PASACALLE TRADICIONAL?
Uno de los atractivos visuales más potentes de este domingo es el Pasacalle de Lima, el cual se desarrollará entre las 2:00 p. m. y las 4:00 p. m. Un millar de artistas del baile recorrerán las arterias principales del casco histórico, iniciando su trayecto en el Parque de la Muralla y desplazándose rítmicamente hasta la Plazuela Rosa Merino. Esta actividad gratuita permite apreciar la diversidad de danzas que conviven en la capital, llenando de melodías y vestuarios coloridos el corazón geográfico de la ciudad durante dos horas de recorrido ininterrumpido.
¿QUÉ OTRAS ACTIVIDADES SE LLEVARON A CABO DURANTE LA MAÑANA?
El aniversario de Lima comenzó con una propuesta que une actividad física y celebración ciudadana. Desde las primeras horas de la mañana, cientos de personas participaron en la carrera Lima Corre 10K, que se inició a las 6:00 a. m. en el Circuito Mágico del Agua. Esta competencia congregó a corredores aficionados y vecinos que se sumaron al homenaje a la ciudad a través del deporte.
¿CÓMO CIERRAN LAS CELEBRACIONES DEL ANIVERSARIO?
Las actividades culminan a las 8:00 p. m. con el Concierto Gala de Lima, un espectáculo artístico que rinde tributo a la historia, diversidad cultural e identidad de la capital en sus 491 años de fundación, cerrando una jornada llena de celebraciones gratuitas para toda la ciudadanía.