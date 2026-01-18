Lima celebra este domingo 18 de enero sus 491 años de fundación con una variada programación abierta al público que combina deporte, historia, arte y tradición. Desde muy temprano, distintos espacios del Centro Histórico se convierten en escenarios de actividades gratuitas pensadas para vecinos y visitantes que deseen sumarse a la conmemoración del día central de la capital peruana.

A lo largo de la jornada se desarrollan eventos deportivos, charlas históricas, exposiciones documentales, pasacalles y espectáculos artísticos que resaltan la identidad limeña. La agenda se extiende desde la mañana hasta la noche y ofrece alternativas para todas las edades. Descubre dónde y a qué hora puedes participar de las actividades gratuitas por el aniversario de Lima.

¿QUÉ EVENTOS CULTURALES E HISTÓRICOS PUEDEN VISITARSE?

Para aquellos interesados en profundizar en el pasado urbano, el Archivo General de la Nación ha preparado una oferta documental sumamente valiosa que incluye las siguientes opciones:

Proyección Histórica: Se presentará un material audiovisual tipo documental que narra el devenir de la ciudad a través de archivos recuperados, con ingreso totalmente libre.

Se presentará un material audiovisual tipo documental que narra el devenir de la ciudad a través de archivos recuperados, con ingreso totalmente libre. Charla Magistral: al mediodía, la Casa de la Cultura Criolla “Rosa Mercedes Ayarza” recibirá al investigador Miguel Ángel del Castillo, quien disertará sobre la demolición de las antiguas murallas coloniales.

al mediodía, la Casa de la Cultura Criolla “Rosa Mercedes Ayarza” recibirá al investigador Miguel Ángel del Castillo, quien disertará sobre la demolición de las antiguas murallas coloniales. Muestra “Huellas de Lima”: A partir de las 12:30 de la tarde, se inaugura en el Jirón Moquegua 376 una exposición que reúne manuscritos nunca antes vistos, conferencias especializadas y representaciones de pregones antiguos. Esta exhibición se mantendrá vigente hasta el 29 de enero, atendiendo de martes a domingo entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m.

A partir de las 12:30 de la tarde, se inaugura en el Jirón Moquegua 376 una exposición que reúne manuscritos nunca antes vistos, conferencias especializadas y representaciones de pregones antiguos. Esta exhibición se mantendrá vigente hasta el 29 de enero, atendiendo de martes a domingo entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m. Clásico Ciudad de Lima: durante la tarde, exactamente a las 4:00 p.m., se realizará este tradicional evento, una cita infaltable en el calendario de festejos de la capital.

¿CUÁL ES LA RUTA Y EL HORARIO DEL PASACALLE TRADICIONAL?

Uno de los atractivos visuales más potentes de este domingo es el Pasacalle de Lima, el cual se desarrollará entre las 2:00 p. m. y las 4:00 p. m. Un millar de artistas del baile recorrerán las arterias principales del casco histórico, iniciando su trayecto en el Parque de la Muralla y desplazándose rítmicamente hasta la Plazuela Rosa Merino. Esta actividad gratuita permite apreciar la diversidad de danzas que conviven en la capital, llenando de melodías y vestuarios coloridos el corazón geográfico de la ciudad durante dos horas de recorrido ininterrumpido.

¿QUÉ OTRAS ACTIVIDADES SE LLEVARON A CABO DURANTE LA MAÑANA?

El aniversario de Lima comenzó con una propuesta que une actividad física y celebración ciudadana. Desde las primeras horas de la mañana, cientos de personas participaron en la carrera Lima Corre 10K, que se inició a las 6:00 a. m. en el Circuito Mágico del Agua. Esta competencia congregó a corredores aficionados y vecinos que se sumaron al homenaje a la ciudad a través del deporte.

¿CÓMO CIERRAN LAS CELEBRACIONES DEL ANIVERSARIO?

Las actividades culminan a las 8:00 p. m. con el Concierto Gala de Lima, un espectáculo artístico que rinde tributo a la historia, diversidad cultural e identidad de la capital en sus 491 años de fundación, cerrando una jornada llena de celebraciones gratuitas para toda la ciudadanía.

VÍDEO RECOMENDADO: