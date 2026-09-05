El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA
SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE
Ate (4:00 a.m. a las 8:00 p.m.)
- A.H CERRO CANDELA
- A.H JUAN GONZALES BERROSPI 1RA ETAPA
- A.H TRABAJADORES TEXTIL VITARTE
La Molina (9:00 a.m. a las 11:50 p.m.)
- ASOC EL CASCAJAL
- URB CAPILLA SUPER MZ U1-U2, LA_ERRADO
- URB CAPILLA SUPER MZ-U4, LA_ERRADO
- URB LA CAPILLA
- URB VALLE DE LA MOLINA (ASPOVILM)
Villa María del Triunfo (9:04 a.m. a las 4:00 p.m.)
- P.J. PI Señor de Luren
- A.H. Nuevo Progreso
- A.H. Nuevo Progreso 2da etapa
San Juan de Lurigancho (11:30 a.m. a las 5:00 p.m.)
- Sectores 415
- 416
- 417
- 419
- 422
- 423
- 424
- 425
DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE
El Agustino (1:00 p.m. a las 11:50 p.m.)
- Coop. Universal I, II y III
- Coop. 5 de Agosto
- Coop. Los Molles
- Cooperativa Los Chancas I
- Urb. Los Robles
- Junta de Compradores San Antonio
- A.H. Los JardinesUrb. Los Ficus I y II
- A.H. Santa Anita
- Urb. La Achirana I y II
- Santa Rosa de Quives
- P.J Perales
- Cooperativa Manuel Correa
- Conjunto Residencial Recrea
- Ind. Fundo Puente
- Cooperativa Virgen de las Nieves
- A.H. Los Eucaliptus
- A.H. Las Lomas de Nocheto
- A.H. Hijos de Perales
- A.H. Vista Alegre
- A.H. Las Malvinas
- A.H. Nocheto
- A.H. 8 de Febrero
- P.J Virgen del Carmen
- P.J Señor de los Milagros
- P.J Villa Hermosa
- Cooperativa Villa del Mar
- Hospital Hipólito Unanue
- SERENSA - Sede Principal
- Urb. La Atarjea
- Redes Primarias
- Macromedición
- TEKNO
- A.H. Nuestra Señora Virgen de Lourdes.
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