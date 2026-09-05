Sedapal realizará trabajos de mantenimiento en distintas zonas de Lima y tendrá que cortar el servicio. (Foto: Archivo).
Sedapal realizará trabajos de mantenimiento en distintas zonas de Lima y tendrá que cortar el servicio. (Foto: Archivo).
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE

Ate (4:00 a.m. a las 8:00 p.m.)

  • A.H CERRO CANDELA
  • A.H JUAN GONZALES BERROSPI 1RA ETAPA
  • A.H TRABAJADORES TEXTIL VITARTE

La Molina (9:00 a.m. a las 11:50 p.m.)

  • ASOC EL CASCAJAL
  • URB CAPILLA SUPER MZ U1-U2, LA_ERRADO
  • URB CAPILLA SUPER MZ-U4, LA_ERRADO
  • URB LA CAPILLA
  • URB VALLE DE LA MOLINA (ASPOVILM)

Villa María del Triunfo (9:04 a.m. a las 4:00 p.m.)

  • P.J. PI Señor de Luren
  • A.H. Nuevo Progreso
  • A.H. Nuevo Progreso 2da etapa

San Juan de Lurigancho (11:30 a.m. a las 5:00 p.m.)

  • Sectores 415
  • 416
  • 417
  • 419
  • 422
  • 423
  • 424
  • 425

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE

El Agustino (1:00 p.m. a las 11:50 p.m.)

  • Coop. Universal I, II y III
  • Coop. 5 de Agosto
  • Coop. Los Molles
  • Cooperativa Los Chancas I
  • Urb. Los Robles
  • Junta de Compradores San Antonio
  • A.H. Los JardinesUrb. Los Ficus I y II
  • A.H. Santa Anita
  • Urb. La Achirana I y II
  • Santa Rosa de Quives
  • P.J Perales
  • Cooperativa Manuel Correa
  • Conjunto Residencial Recrea
  • Ind. Fundo Puente
  • Cooperativa Virgen de las Nieves
  • A.H. Los Eucaliptus
  • A.H. Las Lomas de Nocheto
  • A.H. Hijos de Perales
  • A.H. Vista Alegre
  • A.H. Las Malvinas
  • A.H. Nocheto
  • A.H. 8 de Febrero
  • P.J Virgen del Carmen
  • P.J Señor de los Milagros
  • P.J Villa Hermosa
  • Cooperativa Villa del Mar
  • Hospital Hipólito Unanue
  • SERENSA - Sede Principal
  • Urb. La Atarjea
  • Redes Primarias
  • Macromedición
  • TEKNO
  • A.H. Nuestra Señora Virgen de Lourdes.