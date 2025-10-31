| : Matute | La Victoria | Unidad Vecinal de Matute | Primera piedra | 29 | EL COMERCIO PERÚSuscríbete
Así nació la Unidad Vecinal de Matute: la primera piedra en 1950 marcó un hito urbano en La Victoria

El 29 de octubre de 1950 se colocó la piedra fundacional de la Unidad Vecinal de Matute, en una ceremonia encabezada por el presidente Manuel A. Odría y otras autoridades. A partir de ese día, La Victoria fue testigo del nacimiento de un ambicioso proyecto de vivienda destinado a obreros y empleados, símbolo del impulso modernizador de la época.

Colocación de la primera piedra de la Unidad Vecinal de Matute en La Victoria, el 29 de octubre de 1950, con la presencia del presidente Manuel A. Odría y demás autoridades. Hubo un público masivamente obrero. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, restaurada con IA)
Colocación de la primera piedra de la Unidad Vecinal de Matute en La Victoria, el 29 de octubre de 1950, con la presencia del presidente Manuel A. Odría y demás autoridades. Hubo un público masivamente obrero. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, restaurada con IA)
Carlos Batalla
Carlos Batalla

La Unidad Vecinal de Matute fue, en su tiempo, la gran promesa moderna de un país que soñaba con viviendas dignas, espacios abiertos y vida comunitaria. Antes lo había sido la Unidad Vecinal Nº 3 de Mirones. En medio de La Victoria, entre las avenidas México e Isabel La Católica y los jirones Abtao y Andahuaylas, se alzó el conjunto habitacional de Matute que encarnó la fe en la planificación urbana. Nacida del impulso estatal de la posguerra, Matute se convirtió en un modelo: trazos geométricos, materiales nobles y una escala humana que respetaba al peatón. El domingo 29 de octubre de 1950, hace 75 años, comenzó allí una historia urbana que marcó el corazón de ese popular barrio victoriano.

