Carlos Batalla
Carlos Batalla

Escucha la noticia

00:0000:00
El inicio de la TV. comercial en el Perú: así nació el Canal 4 en 1958 |FOTOS
Resumen de la noticia por IA
El inicio de la TV. comercial en el Perú: así nació el Canal 4 en 1958 |FOTOS

El inicio de la TV. comercial en el Perú: así nació el Canal 4 en 1958 |FOTOS

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Fue Radio América la que encendió por primera vez la señal del Canal 4 ante un país expectante. Aquella noche, Lima descubrió el asombro luminoso de la televisión comercial. La imagen y el sonido inauguraron una era que transformaría para siempre la vida cotidiana de los peruanos.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC