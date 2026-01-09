| : Escolares en concurso de tiro | concurso interescolar en Lima | formac | EL COMERCIO PERÚSuscríbete
El interescolar de tiro de 1935: la vez en que Lima confió su puntería a los escolares | FOTOS

El Concurso Interescolar de Tiro de 1935 reunió a colegios emblemáticos de Lima en un polígono especializado y reflejó el espíritu cívico y disciplinado de una generación formada entre banderas, himnos y precisión.

Años 30: escolares de Lima, Callao y balnearios se tienden en el campo para realizar sus precisos tiros en el concurso interescolar realizado en el Fuerte Rímac. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio / restaurada de PDF con IA)
Lima amaneció expectante aquel viernes 6 de diciembre de 1935. No era un día cualquiera en el calendario escolar: decenas de estudiantes, uniformados y concentrados, se preparaban para competir en el Concurso Interescolar de Tiro, que organizó la Inspección de Enseñanza Militar y Tiro Escolar, durante el segundo gobierno del presidente Óscar R. Benavides (1933-1939).

